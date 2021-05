Virologe Dittmer spricht im Interview über die aktuelle Corona-Lage in NRW. Außerdem Thema: Astrazeneca als Zweitimpfung bei unter 60-Jährigen.

Corona-Zahlen in NRW: Können wir von Trendwende sprechen?

Impfungen für Kinder Umfrage: Corona-Impfung für Kinder - was halten Sie davon?

Essen. Die Zulassung für Corona-Impfungen für jüngere Menschen rückt immer näher. Werden Sie Ihr(e) Kind(er) gegen Corona impfen lassen?

Hausärzte in Deutschland fordern seit längerem, dass auch Kindern und Jugendlichen rasch eine Corona-Impfung ermöglicht werde. Noch im Monat Mai soll es in Europa grünes Licht für ein Produkt von Biontech/Pfizer für Kinder geben. Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) arbeitet derzeit an einer beschleunigten Zulassung eines Corona-Impfstoffes für Zwölf- bis 15-Jährige.

Der individuelle Nutzen der Impfung für Kinder ist derweil deutlich geringer als bei Erwachsenen, weil Kinder deutlich seltener schwer an Covid-19 erkrankten. „Die Impfkampagne für Kinder und Jugendliche hat also vor allem ein soziales Ziel: Sie soll ein Dienst an der Gesellschaft sein, weil Herdenimmunität ohne die Jüngeren schwer zu erreichen ist“, erklärt Michael Achenbach, Sprecher des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte für Westfalen-Lippe gegenüber der Redaktion.

