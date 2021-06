Urlaub in NRW: Diese Corona-Regeln gelten bei Übernachtungen

Essen. In Deutschland starten die Ferien und auch Urlaub in NRW ist möglich. Wir haben die wichtigsten Corona-Regeln für Übernachtungen zusammengefasst.

In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien bereits gestartet. In Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein sind die Schulen seit dem 21. Juni geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler in NRW müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Im bevölkerungsreichsten Bundesland starten die Ferien am 5. Juli (bis zum 17. August). Passend zu den Sommerferien ist auch in NRW wieder Urlaub möglich. Diese Corona-Regeln gelten derzeit für einen Urlaub in NRW:

Hinter dem Tourismus in NRW liegt ein hartes Jahr 2020: Wie die Statistik von IT.NRW zeigt, brachen die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr auf Grund der Corona-Pandemie deutlich ein. Im Vergleich zum Jahr 2019 übernachteten im Juni 55,7 Prozent weniger Menschen in NRW. Im Juli fiel das Minus etwas geringer aus (35,8 Prozent), im August waren es im Vergleich zum Jahr 2019 fast 30 Prozent weniger (29,3).

Die Hoffnungen der Tourismus-Branche liegen also auf der Saison 2021. Nach ersten Zahlen haben die Übernachtungen in Hotels und Herbergen im April um 75,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt. Das Landesamt für Statistik zählte 1,1 Millionen Übernachtungen. Allerdings: Die Übernachtungszahl lag dennoch um 74 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019.

Urlaub in NRW: Diese Corona-Regeln gelten derzeit bei einem Besuch

Auch bei einem Urlaub in NRW gilt das Lockerungs-Stufenprinzip. Es ist also entscheidend, in welcher Inzidenzstufe der jeweilige Landkreis oder die jeweilige Stadt liegt.

Urlaub in NRW: Wanderern bietet sich auf der Spitze des Kahlen Asten bei Winterberg ein Panorama-Blick. Foto: Hans Blossey

Urlaub in NRW: Diese Regeln gelten in der Inzidenzstufe 3

Erlaubt ist die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im eigenen Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwagen .

oder im eigenen befindlichen und von dauerhaft abgestellten . Erlaubt sind Angebote für Übernachtungen aus geschäftlichen oder dienstlichen Gründen unter Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit. Hier gibt es eine vollständige gastronomische Versorgung.

für Übernachtungen aus oder Gründen unter Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit. Hier gibt es eine vollständige gastronomische Versorgung. Zudem sind Angebote für Übernachtungen in Ferienwohnungen aus privaten Gründen für Gäste mit Negativtestnachweis bei Anreise und mit sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit erlaubt. Bei mehrtägigen Aufenthalten muss alle drei Tage ein Negativtestnachweis vorgelegt werden.

in aus für Gäste mit Negativtestnachweis bei Anreise und mit sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit erlaubt. Bei mehrtägigen Aufenthalten muss alle drei Tage ein Negativtestnachweis vorgelegt werden. Auch Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Jugendherbergen aus privaten Gründen sind möglich. Die Gäste benötigen einen Negativtestnachweis. Bei gemeinsamer Nutzung einer Unterkunft durch Personen oder Gruppen, die nach den Regeln der Kontaktbeschränkungen nicht untereinander den Mindestabstand unterschreiten dürfen, muss bei mehrtägigen Aufenthalten alle drei Tage ein Negativtestnachweis vorgelegt werden. Die gastronomische Versorgung in den Hotels ist eingeschränkt.

in aus sind möglich. Die Gäste benötigen einen Negativtestnachweis. Bei gemeinsamer Nutzung einer Unterkunft durch Personen oder Gruppen, die nach den Regeln der Kontaktbeschränkungen nicht untereinander den Mindestabstand unterschreiten dürfen, muss bei mehrtägigen Aufenthalten alle drei Tage ein Negativtestnachweis vorgelegt werden. Die gastronomische Versorgung in den Hotels ist eingeschränkt. Touristische Busreisen sind mit Negativtestnachweis möglich, wobei noch nicht vollständig geimpfte Personen von nicht zu ihrem Hausstand gehörenden Personen mindestens durch einen freien Sitzplatz und eine freie Sitzreihe getrennt werden müssen. Die Gesamtbelegung ist auf 60 Prozent der regulären Kapazität des Busses begrenzt.

sind mit Negativtestnachweis möglich, wobei noch nicht vollständig geimpfte Personen von nicht zu ihrem Hausstand gehörenden Personen mindestens durch einen freien Sitzplatz und eine freie Sitzreihe getrennt werden müssen. Die Gesamtbelegung ist auf 60 Prozent der regulären Kapazität des Busses begrenzt. Touristische Angebote wie Stadtführungen sind im Freien für maximal zehn Personen mit sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit möglich. Wenn die dauerhafte Einhaltung der Vorschriften zum Mindestabstand nicht gewährleistet ist, ist ein Negativtestnachweis erforderlich.

Ein beliebter Anlaufspunkt für Urlauber im Ruhrgebiet: Eine Fahrt mit der Weißen Flotte über den Essener Baldeneysee. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Urlaub in NRW: Diese Corona-Regeln gelten in der Inzidenzstufe 2

Zulässig sind Übernachtungsangebote auf Campingplätzen nun auch in Zelten .

nun auch in . Hotels , Pensionen , Jugendherbergen und ähnliche Beherbergungsbetriebe dürfen auch bei privaten Übernachtungsangeboten die volle gastronomische Versorgung anbieten.

, , und ähnliche Beherbergungsbetriebe dürfen auch bei die volle gastronomische Versorgung anbieten. Touristische Angebote im Freien wie Stadtführungen sind für bis zu 20 Personen möglich.

Urlaub in NRW: Der Fernwanderweg Hohe-Mark-Steig in der Nähe von Schermbeck kann mit einem wunderbaren Panorama überzeugen. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Urlaub in NRW: Diese Corona-Regeln gelten in der Inzidenzstufe 1

Bei gemeinsamer Nutzung von Unterkünften und bei mehrtägigen Aufenthalten aus privaten Gründen entfällt die Pflicht zur erneuten Vorlage eines Negativtestnachweises .

Nutzung von Unterkünften und bei aus privaten Gründen entfällt die zur erneuten Vorlage eines . Touristische Busreisen sind mit Negativtestnachweis und unter Beachtung der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch ohne Kapazitätsbegrenzung möglich. Wenn alle Gäste aus einem Kreis oder einer Stadt der Inzidenzstufe 1 kommen, muss der Mindestabstand zwischen den Fahrgästen nicht mehr eingehalten werden.

sind mit Negativtestnachweis und unter Beachtung der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch ohne Kapazitätsbegrenzung möglich. Wenn alle Gäste aus einem Kreis oder einer Stadt der Inzidenzstufe 1 kommen, muss der Mindestabstand zwischen den Fahrgästen nicht mehr eingehalten werden. Andere touristische Angebote im Freien sind ohne die Erfordernis eines Negativtestnachweises, aber mit sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit, möglich.

Übrigens: Wer aus einem Risikogebiet aus dem Ausland nach NRW einreist, muss folgende Regeln beachten: Hier gilt grundsätzlich eine zehntägige Quarantäne, die aber durch die Übermittlung eines negativen Schnelltests an die zuständige Behörde aufgehoben werden kann. Eine digitale Anmeldung ist Pflicht. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind vollständig geimpfte und genesene Personen.

Wer aus einem Hochinzidenzgebiet nach NRW einreist, muss sich auch in Quarantäne begeben. Eine Freitestung durch einen negativen Schnelltest kann hier erst nach fünf Tagen erfolgen. Auch hier ist eine digitale Anmeldung Pflicht.

Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss sich 14 Tage in Quarantäne begeben und kann diese nicht vorzeitig beenden. Zudem gilt ein Beförderungsverbot für den Personenverkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug. Auch hier ist eine digitale Anmeldung Pflicht.

Sie wollen wissen, in welcher Inzidenzstufe sich ihre Stadt oder ihr Kreis derzeit befindet? Klicken Sie sich durch die Tabelle:

Hier lesen Sie die Regeln für Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3.

Urlaub in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

