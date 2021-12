Virologe: Nicht der Zeitpunkt für einen kompletten Lockdown

Essen. Vorsicht ja, Panik nein. Virologe Prof. Ulf Dittmer erklärt, welche Regeln jetzt wichtig sind und warum ein harter Lockdown nicht dazugehört.

Die Corona-Zahlen sinken seit einigen Wochen. Wegen der Omikron-Variante rechnen Forscher und Forscherinnen aber bald wieder mit steigenden Infektionszahlen. Welche Maßnahmen jetzt wichtig sind und warum wir nicht panisch werden sollten, erläutert Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, im Interview. Die Fragen im Überblick:

Wann erreicht uns die fünfte Corona-Welle nach Ihrer Einschätzung?

In der letzten Bund-Länder-Runde haben sich die Politikerinnen und Politiker auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geeinigt, die ab dem 28. Dezember gelten sollen.

Zum Beispiel sollen Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden und private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein.

Wie bewerten Sie die neuen Maßnahmen?

Halten Sie die weiteren Kontaktbeschränkungen, die ab dem 28. Dezember gelten, für notwendig und wäre es besser, die Maßnahmen schon früher umzusetzen?

In Bezug auf Weihnachten setzt die neue Bundesregierung auf Eigenverantwortung und empfiehlt beispielsweise, dass bei Familienfeiern die Kontakte eigenständig reduziert werden und man sich vorab testet.

Welche Tipps haben Sie für ein möglichst sicheres Weihnachtsfest?

Gilt die Testempfehlung auch für geboosterte Menschen?

Die Entdeckerin der Omikron-Variante, also die Ärztin, die in Südafrika den ersten Omikron-Patienten untersucht hat, warnt im Hinblick auf Lockdowns und Kontaktbeschränkungen in Europa vor Überreaktionen.





So hat sie es in der vergangenen Woche in einem Gastbeitrag in der britischen "Daily Mail" geschildert.

Wie bewerten Sie diese Einschätzung?

Wann kann aus der Pandemie endlich eine Endemie werden?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 24.12.). Darin geht es diesmal noch um folgende Themen:

Wie gefährdet sind Kinder durch Omikron?

Sollten die Weihnachtsferien verlängert werden?

Sollten wir in Innenräumen wieder FFP2-Masken tragen?

In Israel wird zum vierten Mal geimpft: Ist das sinnvoll?

