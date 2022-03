Virologe: Worauf man bei der Urlaubsplanung achten sollte

Essen. Die Corona-Lage entspannt sich weiter. Auch Reisen werden einfacher. Worauf man bei der Planung achten sollte, erklärt Virologe Dittmer.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mitgeteilt, dass die Zahl der Neuinfektionen weltweit sinkt. Auch in NRW gehen die Werte immer weiter zurück. Die Lage in den Krankenhäusern ist stabil.





Die Wahrscheinlichkeit, durch eine Infektion schwer zu erkranken, sei für Geboosterte inzwischen sehr gering, sagt Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen. Im Video-Interview erläutert er, worauf wir im Alltag und bei der Urlaubsplanung jetzt noch achten sollten.



Die Themen im Überblick:

Schritte in Richtung Normalität: Können wir mit dem baldigen Ende der Pandemie rechnen?

Corona-Daten: Wie gut kann die WHO die weltweite Lage beurteilen?

Krankenhausgeschehen: Wie ist die Situation im Uniklinikum in Essen?

"Alltags-Tipps": Welche Schutzmaßnahmen sollten wir im alltäglichen Leben jetzt noch beibehalten?

Reise- und Urlaubsplanung: Was sollte man jetzt beachten?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 4.3.). Darin geht es diesmal noch um folgende Themen:

"Deltakron", Mixvariante aus Delta und Omikron in Großbritannien erfasst

Kleine Virenkunde zum Thema Mutationen: Wie häufig mutieren RNA-Viren?

Thema Saisonalität von SARS-CoV-2: Kommt uns das sonnige Wetter jetzt schon zugute?



