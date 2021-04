Virologe zu Schule und Corona: Kinderärzte sollten mitreden

Essen. Schulunterricht in der Pandemie? Darüber sollten Kinderärzte entscheiden, sagt Virologe Dittmer. Und: Steigen die Zahlen, weil wir mehr testen?

„Wir müssen uns alle im Klaren darüber sein, dass es in einer Pandemie kein Null-Risiko gibt“, sagt Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen. Man könne das Infektionsrisiko in Schulen und Kitas aber minimieren. Im Interview erklärt er, warum er die Corona-Schulpolitik in NRW nicht mehr nachvollziehen kann und was sich nach seiner Meinung ändern muss. Die Fragen im Überblick:

Kann es sein, dass die hohen Infektionszahlen auch mit den vermehrten Tests zu tun haben, weil viele symptomlose Infizierte gefunden werden?

Die Osterferien sind zu Ende und die meisten Schülerinnen und Schüler in NRW bleiben erst mal zuhause im Distanzunterricht. Zumindest in der ersten Woche nach den Ferien läuft das so.

Wie bewerten Sie diese Entscheidung, zunächst zum Schutz der Kinder und Jugendlichen Distanzunterricht durchzuführen?

Der Betrieb in den NRW-Kitas ist weiterhin eingeschränkt. Dort sollen aber auch kostenlose Selbsttests für Kinder angeboten werden, die die Eltern dann zuhause machen können.

Muss man bei der Durchführung der Antigentests bei den Kleinen zusätzlich auf irgendetwas achten?

Wie zuverlässig ist der Lolli-Test für Kinder?

Bei dem Impfstoff der US-amerikanischen Firma Johnson & Johnson handelt es sich um den vierten Impfstoff, der in der EU zugelassen ist. Es wird aber noch nicht damit geimpft.

Jetzt gibt es Berichte über schwere Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung.

Was ist passiert und was wissen wir über mögliche schwere Nebenwirkungen bei dem Johnson & Johnson-Impfstoff?

Genau wie bei Astrazeneca handelt es sich bei dem Johnson & Johnson-Impfstoff um einen Vektorimpfstoff.

Sind Vektorimpfstoffe möglicherweise das Problem?

