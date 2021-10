Virologe zur Coronalage: "Stehen besser da als wir glauben"

Über 67 Prozent der Bevölkerung in NRW ist vollständig geimpft. Warum wir besser dastehen könnten als gedacht, erklärt Virologe Dittmer im Video.

Essen. Über 67 Prozent der Bevölkerung in NRW ist vollständig geimpft. Warum wir besser dastehen könnten als gedacht, erklärt Virologe Dittmer im Video.

In NRW gibt es zwar nach wie vor jeden Tag Menschen, die sich mit Corona infizieren, aber insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen wieder gesunken. Im Interview erläutert Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, welche Maßnahmen aus seiner Sicht unbedingt noch beibehalten werden müssten, und warum eine groß angelegte Antikörperstudie jetzt wichtig sei.

Die Themen in der Übersicht:

Hat sich die Situation in den Krankenhäusern ebenfalls etwas entspannt?

In NRW-Schulen wir regelmäßig getestet. In Thüringen hingegen ist die Testpflicht in Schulen aufgehoben worden.

Halten Sie die Aufhebung der Testpflicht in Schulen zum jetzigen Zeitpunkt auch für NRW für sinnvoll?

Was Thüringen, aktuell zumindest, auch von NRW unterscheidet: Ab der fünften Klasse muss dort im Unterricht kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat im Schulausschuss des Landtags (29.9.) ebenfalls darüber gesprochen, dass nach den Ferien der Mund-Nasen-Schutz in Schulen möglicherweise nicht mehr notwendig sei – je nach Infektionsgeschehen.

Ist es aus virologischer Sicht eine Option, den Mund-Nasen-Schutz nach den Herbstferien auch in den NRW-Schulen wegzulassen

Über 67 Prozent der Bevölkerung in NRW ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft, deutschlandweit sind es über 64 Prozent.

Dazu kommt die Zahl der Genesenen. Außerdem gibt es vermutlich einige Menschen, die sich schon infiziert haben und es gar nicht wissen.

Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um flächendeckend Antikörpertests durchzuführen?

Die wenigen Menschen, die sich trotz Impfung infizieren, werden in der Regel nicht schwer krank. Trotzdem könnten sie das Virus weitergeben.

Mit Blick auf die (Herbst-)Wochen: Ist es von daher nicht sogar sinnvoller sich vor Veranstaltungen, die in Innenräumen stattfinden, zu testen, also die 3G-Regelung der 2G-Regelung vorzuziehen?

Ist der Oktober der Monat, der darüber entscheidet, wie die weiteren Herbstwochen und der Winter verlaufen?

Das komplette Interview gibt es als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 1. Oktober). Darin geht es unter anderem noch um diese Themen:

Warum hat es bisher keine groß angelegte Antikörper-Studie gegeben?

Können wir die Maßnahmen schon bald komplett runterfahren?

