Weihnachtsferien starten früher – gut so? Stimmen Sie ab!

NRW startet wegen der Corona-Pandemie zwei Tage früher in die Weihnachtsferien als geplant. So sollen Familien die Möglichkeit haben, sich vor dem Fest noch einige Tage zu isolieren.

Düsseldorf. Um Familien eine Art "Vorquarantäne" in der Corona-Pandemie zu ermöglichen, starten die Weihnachtsferien in NRW früher. Was halten Sie davon?

Die Schülerinnen und Schüler in NRW starten in diesem Jahr zwei Tage früher als geplant in die Weihnachtsferien: Wegen der Corona-Pandemie habe man sich dazu entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an. Damit wird Freitag, der 18. Dezember, in NRW der letzte Schultag in diesem Jahr.

Familien soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich vor dem Weihnachtsfest noch mehrere Tage in eine Art "Vorquarantäne" zu begeben, um das Ansteckungsrisiko zum Beispiel für Großeltern zu senken.

Schulministerin Gebauer kündigte an, sie wolle in den kommenden Tagen mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden klären, wie der Ausfall im laufenden Schuljahr kompensiert werden könne und wie eine Notbetreuung am 21. und 22. Dezember sichergestellt werden könne. Eigentlich hätten die Winterferien am 23. Dezember begonnen.

Am Freitag soll die Landesregierung die Pläne auf Antrag von SPD und Grünen in einer Aktuellen Stunde im Landtag Plenum erklären. (red/dpa)

