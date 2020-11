An Rhein und Ruhr. Immer noch wird in NRW heftig diskutiert, ob es besser ist, die Schüler im Wechsel wieder nach Hause zu schicken. Wir haben Kinder dazu befragt.

In einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags hat Schulministerin Yvonne Gebauer beim Streitthema Weihnachtsferien am Freitag ihre Haltung verteidigt, auch in der Corona-Krise so lange wie möglich am Unterricht im Klassenzimmer festzuhalten. Es sei gemeinsame Linie in der Kultusministerkonferenz, kein flächendeckendes Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht einzuführen, sagte die FDP-Politikerin.

Eine repräsentative Umfrage ihrer eigenen Fraktion stärkt der Ministerin den Rücken: Demnach antworteten 56,1 Prozent auf die Frage, ob der Schulunterricht in NRW auch bei erhöhten Corona-Infektionszahlen grundsätzlich weiter in Präsenz stattfinden solle, mit „Ja, auf jeden Fall“ oder „Eher ja“. 34 Prozent sagten „Nein, auf keinen Fall“ oder „Eher nein“. Das Institut „Civey“ hatte im Auftrag der Fraktion 1941 Menschen befragt.

Ein ruhiger Platz zum Lernen

Der Streit schwelt, seitdem die Landesregierung der Stadt Solingen ein Wechsel-Modell verboten hatte. Gebauer hatte zuletzt gesagt, dass erst alle anderen Maßnahmen – zum Beispiel ein zeitlich versetzter Unterrichtsbeginn – ausgeschöpft werden müssten. FDP-Fraktionschef Christof Rasche: „Die Beibehaltung des Präsenzunterrichts ist für die FDP-Landtagsfraktion eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Der erste Lockdown hat leider gezeigt, dass der Distanzunterricht für viele Schülerinnen und Schüler negative Folgen hatte.“ Insbesondere für Kinder, bei denen Endgeräte oder ein ruhiger Platz zum Lernen fehlten.

Die NRZ hat zu dem Thema vier Schülerinnen und Schüler befragt. Grundschulkinder werden ja eher selten befragt. Aber unsere „Checky“-Redaktion hat einen guten Draht zu den Kindern. Das ist nicht repräsentativ, aber eine sehr authentische Momentaufnahme.

Eric, 8 Jahre:

Eric mit Maske in der Klasse.

„Wir lüften alle 20 Minuten. Eine Eieruhr erinnert uns daran. Wir bestimmen jeden Tag einen Lüftungsdienst, der den ganzen Tag lüftet. Das Fenster ist immer für fünf Minuten offen. Am Fenster ist es dann sehr kalt. Ich habe eine Fleecejacke mit in die Schule gebracht, die ich immer anziehe. In der Mitte des Raumes geht es, weil es dort nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Das Lüften stört im Unterricht ein bisschen.“

Charlotte, 9 Jahre:

„Zum Glück haben die Schulen noch nicht geschlossen, und ich kann mit meinen Freundinnen spielen und lernen. Ich komme gut mit den AHA+L-Regeln klar (Alltagsmaske, Hände waschen, Abstand und Lüften). Alle 20 Minuten muss im Klassenraum gelüftet werden. Wir kommen mit warmer Kleidung zur Schule, damit wir nicht frieren. Natürlich tragen wir alle den Mund-Nasen-Schutz, wenn wir auf dem Schulgelände herumlaufen. Was mich ärgert ist, dass sich nicht alle Menschen an die Corona-Regeln halten und wir Kinder auf immer mehr Dinge verzichten müssen!“

Katharina, 10 Jahre:

Katharina hat am Samstag Geburtstag.

„Ich finde es gut, dass wir alle 20 Minuten die Fenster offen haben. Aber es ist auch kalt, weil ich direkt neben dem Fenster sitze. Die Masken sind auch etwas nervig. Weil meine Maske immer vom Tisch fällt. In den Pausen versteht man sich nur schlecht, weil es laut ist und die Maske vor dem Mund ist.“

Philipp, 9 Jahre:

Philipp Naujoks erzählt vom Lüften

„Bei uns klappt das mit dem Lüften gut. In der Klasse werden Zeitwächter bestimmt. Alle 20 Minuten werden die Fenster für drei bis fünf Minuten geöffnet. Der Zeitwächter guckt auf die Uhr und sagt, wann die Fenster wieder geschlossen werden können. Wir gucken auf die Uhr, die an der Wand hängt, aber bei den kleineren Schülern gibt es auch Eieruhren dafür. (mit dpa)