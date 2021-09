Podcast: Wie der VfL Bochum in München überraschen könnte

Essen. Pralle Fußballwoche im Ruhrgebiet: Im Podcast Fußball Inside diskutieren wir wieder über unsere Revierklubs, die vor wichtigen Spielen stehen.

Aufsteiger VfL Bochum steht vor einer Herkulesaufgabe. Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) tritt der Klub von der Castroper Straße beim großen FC Bayern an, der am Dienstag mit 3:0 beim FC Barcelona gewann. Doch alleine zum Trikottausch möchte der VfL nicht nach München fahren. (15.30 Uhr/Sky). „Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen“, sagte Reis am Donnerstag.

In der neuen Folge unseres Podcasts Fußball Inside diskutieren VfL-Experte Markus Rensinghoff und Schalke-Experte Andreas Ernst mit Moderator Timo Düngen über das Spiel der Bochumer in München (ab Minute 7.30). VfL-Reporter Rensinghoff geht davon aus, der VfL mutig agieren wird. "Die Bochumer werden sich nicht hinten reinstellen und auf ein Gegentor warten. So will Thomas Reis nicht spielen. Der VfL wird versuchen nach vorne zu kommen und vielleicht gelingt Gerrit Holtmann wieder so ein verrückter Lauf."

Zudem analysieren wir auch die Lage bei Borussia Dortmund, der am Dienstagabend mit 2:1 bei Besiktas Istanbul gewann, und bei Schalke 04 (ab Minute 30) . Die Königsblauen dürfen dank Torjäger Simon Terodde wieder auf den Sprung in die Spitzengruppe hoffen.

Anmerkung: Die schwere Verletzung von Bochums Simon Zoller wurde erst nach der Aufzeichnung bekannt.

