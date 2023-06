Familien-Newsletter: Keine Freizeit-Tipps mehr verpassen!

Ausflugstipps, Familien-Themen, Spaghetti-Eis vom Blech und die Antwort auf: "Was tun beim Zeckenbiss?" Der neue Newsletter „WAZ up Familie“.

Unsere Themen rund um Familien, Freizeit-Tipps fürs Wochenende in der Region, leckere Rezepte und Antworten von Fachleuten auf Fragen, die im Familienalltag aufkommen – all das und mehr gibt es ab jetzt in unserem wöchentlichen Newsletter „WAZ up Familie“.

Im neu aufgelegten WAZ-Familien-Newsletter stellen Redakteurinnen und Redakteure die Interessen, Bedürfnisse und Fragen von Familien aus der Region in den Mittelpunkt, schauen aber auch in ihren eigenen Alltag und fragen sich: Was beschäftigt uns als Familie in dieser Woche?

Themen und Witze für Kinder

Und natürlich werden die Jüngsten nicht vergessen: Für die Kinder gibt es einen Ausblick auf das aktuelle CHECKY-Heft – und etwas zu lachen!

Wenn Sie noch Ausflugstipps fürs Wochenende suchen, noch nicht wissen, was Sie diese Woche kochen sollen oder was zum Beispiel bei einem Zeckenbiss zu tun ist, dann abonnieren Sie hier den kostenlosen Familien-Newsletter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Insta