Laschets Kraftzentrum liegt in der Familie - Der Wahl-Newsletter der WP

in fünf Monaten ist Bundestagswahl und es wird eine extrem spannende und wichtige Wahl. Wer zieht nach 16 Jahren Rekord-Amtszeit von Angela Merkel ins Kanzleramt ein? Schafft es die CDU wieder, den Kanzler zu stellen? Oder kommt es zum Machtwechsel und die Grünen regieren erstmals Deutschland? Mit diesem Newsletter will ich Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten und mit all dem Hintergrundwissen versorgen, das Sie für eine kluge Wahlentscheidung am 26. September brauchen.





Im Augenblick wohnen wir einem spektakulären Machtkampf in der Union bei. Die zwei Parteivorsitzenden von CDU und CSU wollen beide Kanzler werden und ringen beinhart auf offener Bühne um die Macht. Armin Laschet hat als CDU-Chef eigentlich das Zugriffsrecht, aber CSU-Chef Markus Söder gibt nicht auf. Der Bayer wittert seine Chance. Er ignoriert das Votum der CDU-Führung und versucht jetzt, die gemeinsame Bundestagsfraktion auf seine Seite zu ziehen. Ein riskantes Manöver, das die Einheit der Union gefährdet. Unser Regierungsteam hat recherchiert, wie es hinter den geschlossenen Fraktionstüren zuging und wer bei den einflussreichen Bundestagsabgeordneten der Union die Nase vorne hat. (Link folgt)





Armin Laschet muss schon nach drei Monaten im Amt des CDU-Chefs kämpfen. Dabei strahlt er erstaunliche Ruhe und Siegesgewissheit aus. Warum? Er kennt es nicht anders. Ihn haben harte politische Niederlagen geprägt. Dabei ist Laschet immer wieder aufgestanden und hat sich am Ende durchgesetzt. Als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen regiert er heute das bevölkerungsreichste Bundesland. Aber woher nimmt Laschet seine Kraft? Die Antwort liegt im Privaten. Sein größtes Kraftzentrum sind Ehefrau Susanne, die Kinder Eva, Johannes und Julius sowie besonders treue Freunde. Das weiß niemand besser als mein Kollege Tobias Blasius, der die exzellente Biografie "Der Machtmenschliche" über Armin Laschet geschrieben hat.





Söder will im Machtkampf gegen Laschet mit seinen exzellenten Umfragewerten punkten. Aber warum sind die so groß? Da wären wir beim Thema Corona. In der Pandemie hat sich der Bayer den Ruf des knallharten Krisenmanagers erarbeitet. Hier findet die Mehrheit der Deutschen seine Politik richtig. Aber ist das "Team Lockdown" im Herbst überhaupt noch gefragt? Wenn Deutschland gut erholt aus den Sommerferien kommt und die meisten geimpft sind, kann die politische Stimmung komplett drehen.Bis es soweit ist, müssen wir uns auf neue Einschränkungen gefasst machen. Heute hat das Bundeskabinett angesichts sich füllender Intensivstationen das verschärfte Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht. Was das Gesetz für Sie und Ihre Familie bedeutet haben meine Kollegen xxxx und xxx herausgearbeitet. (Link folgt)





Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Restwoche, bleiben Sie gesund.





Ihr Jörg Quoos