Tacken 2021 SoloRun – die geniale Innovation in der Not

Essen. Bunert Events gewinnt Agentur Tacken. Läufer Christian Hengmith schaffte mit dem SoloRun das erste Corona-konforme Laufformat der Republik.

Eigentlich mag Christian Hengmith Laufveranstaltungen mit vielen tausend Teilnehmern. Leuchtendes Beispiel ist der Essener Firmenlauf mit weit über 10.000 TeilnehmerInnen, die sich aus der Innenstadt durch Rüttenscheid in die Gruga quälen. Die Sportagentur lebt von der Stimmung, dem Gefühl der Läufer in der mengte wenn es denn gleich losgeht. Im März 2020 war dann alles vorbei. Hörte sich Corona zunächst nach einem Schreckgespenst an, dass man schnell vertreiben kann, zeigte sich doch schnell, dass es insbesondere in den Bereichen Sport, Freizeit und Bildung tiefgreifende Einschnitte geben würde, die Unternehmen an oder über die Grenze ihrer Existenz bringen kann.

Das Thema Sportevent war nicht mehr vorhanden, es gab schlichtweg keine Planungssicherheit für die Veranstalter, die damit auch das Risiko scheuten. Außer Bunert natürlich. Denn der passionierte Läufer Christian Hengmith schaffte mit dem SoloRun das erste Corona-konforme Laufformat der Republik. Er entwickelte ein Konzept, dass es den LäuferInnen ermöglicht nacheinander auf die Strecke zu gehen. Da das Gefühl beim Start und Ziel fehlte, wurden unzählige Aktionen als Ersatz eingebaut. So bekamen die LäuferInnen ihre individuelle Startmusik eingespielt, es gab Streckenposten zum Anfeuern, Samba-Bands, ein cooles Startfoto und zum Schluss dazu noch eine einzigartige Medaille aus Holz.

Premiere feierte der SoloRun im Grugapark Essen. Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen waren großartig und so rollte Bunert Event den SoloRun in verschiedenen Städten aus, immer wieder und bis heute. Gingen 2020 noch über 3.000 LäuferInnen in sechs Städten an den Start, waren es 2021 bereits zehn Events. Ganz besonders aber ist der Maßstab, den Bunert damit gesetzt hat: „Bei mir stand das Telefon nicht mehr still, alle möglichen Veranstalter haben angerufen und gefragt wie ich das gemacht und genehmigt bekommen habe“, so Hengmith. Und so schwappte das Konzept von Essen in die Welt.

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Einen Tacken besser - Marketingpreis für Region verliehen Im Musikpavillon in Essen wurden am 19. August im Rahmen einer Gala die Tacken für die herausragendsten Marketing-Leistungen der Region verliehen. Foto: Socrates Tassos

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tacken