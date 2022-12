Frohe Weihnachten - in einem Jahr der Krisen und des Krieges

Krieg und Leid in der Ukraine haben bei der WAZ-Spendenaktion große Hilfsbereitschaft ausgelöst. WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock sagte Danke.

Liebe Leserinnen und Leser!

Weihnachten ist eines der wichtigsten Feste des Christentums. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Es sind für sehr viele Menschen Tage der Besinnung, die man gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden verbringt. Für ein paar Stunden lässt man den Alltag hinter sich, kommt zur Ruhe, genießt ein gutes Essen, hört Musik, spielt miteinander. Es gibt in den Familien viele verschiedene Traditionen und Rituale, das Weihnachtsfest zu begehen. Aber unabhängig davon gibt es eine Gemeinsamkeit: Es sind besondere Tage.

Viele von uns dürften in diesem Jahr vor allem Demut empfinden. Es war kein gutes Jahr. Ein Jahr der Krisen und eines Krieges mitten in Europa. Die Bilder der Zerstörung und Vertreibung, der Tränen und des Leids haben sich eingebrannt. Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar und die folgenden Monate der Flucht und der Entbehrungen für die Opfer des Krieges haben uns erneut vor Augen geführt, wie zerbrechlich der Frieden sein kann und wie hart man immer wieder um ihn ringen muss.

In unserer diesjährigen gemeinsamen Weihnachtsspendenaktion von WAZ und Kindernothilfe . Unsere Reporterin Annika Fischer und Fotograf Ralf Rottmann waren und vor Ort, haben wir direkt nach Charkiw geschaltet, um die Lage der Kinder so gut und authentisch wie möglich zu schildern.

Lesen Sie auch:

Wir sind noch mittendrin , aber der aktuelle Stand zeigt eine wunderbare und berührende Hilfsbereitschaft bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Noch nie in der Geschichte des gemeinsamen Projekts von WAZ und Kindernothilfe kam so viel Geld zusammen. Aktuell haben Sie mehr als 400.000 Euro gespendet. Deshalb sagen wir am heutigen Heiligen Abend bereits Danke! Aber bitte, lassen Sie nicht nach, die ukrainischen Kinder brauchen unsere Hilfe.

Doch erst einmal wünschen wir Ihnen jetzt ein schönes, ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest. Und wir bedanken uns für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Frohe Weihnachten!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Spendenaktion