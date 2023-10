Die Israelische Flagge wird am Rande des Festival of Lights als Solidaritätsbekundung auf das Brandenburger Tor projiziert. Auch Kinder bekommen mit, dass in Israel Krieg ist. Wir haben Tipps, wie man mit ihnen über das schwierige Thema sprechen kann.

Familienalltag Tipps für Eltern: So erklärt man Kindern den Krieg in Israel

In Israel ist Krieg und alle reden darüber. Das kriegen auch unsere Kinder mit! Mit diesen Tipps können Eltern das schwierige Thema gut erklären.

Kinder stellen viele Fragen - auch zu ernsten Themen, wie dem Krieg in Israel. Aber wie können wir als Erwachsene mit ihnen über so ernste Themen sprechen? Wie erklärt man etwas so kompliziertes wie den Nahostkonflikt so, dass es schon Acht- oder Neunjährige verstehen?

Unsere Kinderredaktion tut jeden Tag genau das: Auf der täglichen Kinderseite in der Tageszeitung und in der wöchentlichen Kinderzeitung CHECKY! werden aktuelle Nachrichten kindgerecht erklärt. Auch für Eltern hat unsere Kinderredaktion viele praktische Tipps.

Tipps aus der Redaktion

Viele Eltern folgen unserer Kinderzeitung auf Facebook und Instagram. In einem Video hat Redakteurin Friederike Bach deshalb drei Tipps für alle, die sich noch nicht sicher sind, wie sie am besten mit ihren Kindern über den Krieg in Israel sprechen können:

Das erzählt ein Vater aus dem Familienalltag

„Was ist da passiert und kann das auch bei uns passieren?“ Diese zwei Fragen stellen Kinder häufig als erstes, wenn sie etwas über Katastrophen oder Krieg hören. Hier lesen Sie, wie ein Vater mit seinen Töchtern über das Weltgeschehen spricht und warum es manchmal gar nicht so leicht ist, die Fragen der Kinder zu beantworten.

Worauf man dabei achten sollte, hat auch unsere Kinderredaktion vor einiger Zeit in einem Interview erklärt. Von unseren Redakteurinnen erfahren Sie, wie man auch schwierige Themen kindgerecht erklärt, und warum spezielle Nachrichtenformate für Kinder so wichtig sind.

Das sagt eine Kinderpsychologin

Wer sich Sorgen macht, dass schlimme Nachrichten das eigene Kind zu sehr belasten und sich fragt, wie man als Elternteil damit umgeht, findet hier wertvolle Tipps von einer Kinderpsychologin.

Der Nahost-Konflikt für Kinder erklärt

Sie suchen einen Text, in dem der Nahost-Konflikt einfach und kindgerecht erklärt wird? Dann schauen Sie doch mal hier, auf der Homepage unserer Kinderzeitung CHECKY! vorbei! Dort werden die wichtigsten Begriffe zum Thema einfach erklärt.

