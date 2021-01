Umfrage: Sind die Schulen gut auf Online-Lernen vorbereitet?

Hagen. Was ist Ihre Meinung: Funktioniert das Online-Lernen? Sind die Schulen und Lehrer auf Digital-Unterricht vorbereitet? Stimmen Sie ab!

Der Präsenzunterricht an den Schulen in NRW wird am 11. Januar wohl allenfalls stark eingeschränkt wieder aufgenommen. Die Kultusminister der Länder haben sich grundsätzlich auf einen „Stufenplan“ verständigt. Nach Möglichkeit sollen demnach Kinder bis einschließlich Klasse 6 möglichst schnell wieder im Klassenraum unterrichtet werden. Ab Klasse 7 wird dann eine Teilung der Klassen in Präsenz- und Digitalunterricht angestrebt, um Hygieneabstände besser einhalten zu können.

Was meinen Sie: Sind die Schulen auf das Online-Lernen vorbereitet? Klappt der Digitalunterricht? Stimmen Sie ab!

