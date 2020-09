Vollsperrung: Zwei Tote bei Unfall auf der A4 bei Köln

Bei dem Autounfall auf der A4 zwischen Köln und Olpe sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Menschen gestorben.

Köln. Bei einem schweren Autounfall auf der A4 bei Köln sind in der Nacht zwei Menschen gestorben. Die Autobahn ist in Richtung Olpe voll gesperrt.

Bei einem Autounfall auf der A4 zwischen Köln und Olpe sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Menschen gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte, kam es gegen 1.31 Uhr unter bisher ungeklärten Umständen auf der Autobahn zu einem Unfall, an dem insgesamt vier Autos und zwei Lastwagen beteiligt waren.

Ein Mann und eine Frau sind bei dem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nähere Informationen zu den Beteiligten lagen zunächst nicht vor. Das Unfallfeld erstreckte sich zwischen den Kreuzen Gremberg und Olpe auf der Überholspur über eine Strecke von rund 300 Metern.

Die A4 in Fahrtrichtung Olpe ist zwischen dem Kreuz Gremberg und dem Kreuz Köln-Ost voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist nicht derzeit nicht absehbar.