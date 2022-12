VfL Bochum: Keven Schlotterbeck steht auf dem Zettel

Bochum/Paderborn. Jannes Horn überzeugte beim Test des VfL Bochum in Paderborn als Innenverteidiger. Freiburgs Keven Schlotterbeck ist ein Kandidat. Der Stand.

Jannes Horn war neben Torwart Manuel Riemann der einzige Bochumer, der beim Testspiel am Freitag in Paderborn (1:1) über die volle Distanz ging. Geplant war das nicht: Horn sollte eigentlich nur eine Halbzeit oder ein paar Minuten mehr in der Innenverteidigung spielen, erklärte Trainer Thomas Letsch.