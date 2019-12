Von Affen und Ochsen

Neben dem Hungermarsch sammelt die Aktion 100.000 auch auf andere Weise spenden. Etwa durch das Erbseneintopf-Essen am 3. Advent, durch Benefizkonzerte oder wie in der Vergangenheit durch den Verkauf von „Affen“ – als Spardosen.

1972 stellte die Stadt für die Aktion ein leerstehendes Ladenlokal in der Altstadt zur Verfügung. Dort wurden Produkte aus der so genannten Dritten Welt verkauft, auch die Spardosen aus Kokosnuss-Schalen.

Die Gründungsväter der Aktion, Karl-Heinrich Knoch (damals Jugendsekretär des CVJM) und Gerhard Reinders (damals Kaplan an St. Peter und Paul) holten die Affen aus Holland. An der Grenze wurden sie gefragt, was es zu verzollen gebe. „500 Affen“, war die schlagfertige Antwort.

1974 und 1975 wurde je ein ganzer Ochse auf der Heggerstraße gebraten. „Der brutschelte da über Nacht und wurde immer wieder gewendet und begossen“, erinnert sich Rinke.