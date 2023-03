Daniel Kamphaus, CvD am Newsdesk blickt auf die Video-Wall der FUNKE Mediengruppe im FUNKE Media Office (FMO) in Essen - wo die aktuellen Zeitungs- und E-Paper-Ausgaben zur letzten Kontrolle angezeigt werden. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Jetzt freischalten Vorteil WP-E-Paper - bereits am Vorabend vor 20 Uhr lesen!

Das E-Paper - die digitale Ausgabe der Zeitung - erfreut sich wachsender Beliebtheit. Chef vom Dienst Daniel Kamphaus erläutert die Vorteile.

Bei WP Premium ist das E-Paper neben der gedruckten Tageszeitung kostenlos im Abo enthalten. Doch was macht das E-Paper so spannend? Darüber sprachen wir mit Daniel Kamphaus. Er ist Chef vom Dienst am zentralen Newsdesk und kennt die Zeitung wie kaum ein anderer.

Inwieweit ergänzt das E-Paper die Printausgabe?

Ein großer Vorteil für WP-Leserinnen und Leser, die auch das E-Paper nutzen, besteht darin, das E-Paper bereits deutlich vor 20 Uhr am Vorabend lesen zu können. Außerdem aktualisieren wir das E-Paper auch noch, wenn die Printausgaben schon gedruckt sind. Das ist z. B. bei Hintergrundgeschichten zu Konzerten oder späten Sportveranstaltungen von Vorteil. So werden die Leserinnen und Leser vom E-Paper noch aktueller informiert.

In vereinzelten Ausnahmefällen funktioniert die Zustellung der Zeitung aufgrund widriger Wetterverhältnisse nicht. In diesem Fall ist das E-Paper doch auch ein toller Service – oder?

Absolut. Wir bemühen uns natürlich, dass die Zeitung immer zugestellt wird. Doch manchmal klappt das leider nicht. Unsere Leserinnen und Leser können sich dann online informieren, aber auch jederzeit das E-Paper herunterladen und sind dementsprechend davor gefeit, wenn die Zustellung aufgrund von Wetterkapriolen nicht funktioniert. Im E-Paper können unsere Abonnentinnen und Abonnenten dann die gesamte Ausgabe mit allen Inhalten lesen und das sogar städteübergreifend.

Heißt, eine Abonnentin oder ein Abonnent der WP Arnsberg kann im E-Paper auch den Lokalteil der WP Meschede lesen und umgekehrt?

Genau! Wir haben einfach gemerkt, dass Leserinnen und Leser, die nah an der Stadtgrenze wohnen, auch wissen wollen, was im Nachbarort so los ist. Insbesondere die Themen rund um Veranstaltungen stoßen auf reges Interesse.

Welche Funktionen im E-Paper sind besonders innovativ?

Wir sind dabei, das E-Paper immer weiter zu digitalisieren. Ein gutes Beispiel ist das digitale Lösen der Rätsel. Das war anfangs noch nicht möglich. Wir wissen aber, dass viele Leserinnen und Leser gerne die Rätsel lösen. Deshalb haben wir im E-Paper zudem noch eine achtseitige Rätsel-Beilage am Wochenende eingeführt.

Die WP am Sonntag ist ja dann auch noch ein zusätzlicher Benefit.

Genau! Die WP am Sonntag wurde vor einigen Jahren eingeführt und ist immer weiter gewachsen. Das Besondere ist, dass der Sonntag der einzige Tag ist, an dem keine gedruckte Zeitung erscheint. Wir wollten unsere Leserinnen und Leser an dem Tag aber trotzdem mit den wichtigsten Informationen versorgen – auf eine etwas andere Art und Weise als in der herkömmlichen WP. Das Layout wirkt etwas lockerer, es ähnelt eher einem Magazin. Ich glaube, das trägt zum Erfolg bei.

Und deine persönliche Meinung zum E-Paper?

Ich glaube, dass das E-Paper der perfekte Mix zwischen der herkömmlichen Zeitung und unseren Online-Auftritten ist. Zum einen hat man eine hohe Aktualität und seine Zeitung digital immer dabei – auch auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub muss man nicht auf Nachrichten und Geschichten verzichten. Zum anderen ist es aber, wie die Zeitung, ein in sich geschlossenes Produkt: Mit dem E-Paper am Morgen ist man gut informiert und in allen aktuellen Themen drin. Wer das möchte, sich von der Schnelllebigkeit und Inhaltsvielfalt im Netz aber erschlagen fühlt, ist mit dem E-Paper gut versorgt.

Und so kommen Sie als WP-Abonnentin und -Abonnent zum E-Paper:

Als Abonnentin oder Abonnent der gedruckten Zeitung (Mo.-Sa.) haben Sie auch kostenlosen Zugriff auf alle digitalen Produkte und damit auch auf das E-Paper. Dafür müssen Sie sich nur einmalig registrieren auf dieser Seite:

Sie sind nicht Abonnent und möchten das E-Paper beziehen:

Dann bitte über diese Seite gehen



Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WP-Home