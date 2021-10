Warum es richtig ist, die Corona-Notlage nicht zu verlängern

Essen. Gesundheitsminister Jens Spahn möchte die Corona-Notlage nicht verlängern. Der Essener Virologe Dittmer sieht das ähnlich, sagt er im Interview.

Die 7-Tage-Inzidenz in NRW liegt unter dem Bundesdurchschnitt, ist aber im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Handelt es sich dabei lediglich um Schwankungen oder sehen wir hier schon die prognostizierten „Mehr-Infektionen“. Im Interview beantwortet Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe an der Uniklinik in Essen, Fragen rund um die Corona-Pandemie. Die weiteren Themen im Überblick:

Corona-Notlage

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich dafür ausgesprochen, die Corona-Notlage, also die „epidemische Lage nationaler Tragweite“, nicht noch einmal zu verlängern und zum 25. November auslaufen zu lassen. Sie ist die Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland, was jetzt aber nicht bedeutet, dass dann alle Schutzmaßnahmen wegfallen sollen.

Was schätzen Sie, wo stehen wir Ende November in Deutschland und auch in NRW und welche Maßnahmen sind dann noch nötig?

Der R-Wert und das Infektionsgeschehen

Der R-Wert, also die Reproduktionszahl, gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Liegt der Wert über eins, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an, das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik. In den vergangenen Tagen lag dieser Wert schon mal über eins.

Was sagt uns dieser Wert über das aktuelle Pandemiegeschehen und wo liegen die Grenzen?

Regelmäßige Tests für ungeimpftes Krankenhauspersonal

Die Lokalredaktion in Duisburg hat über das Testkonzept einer Duisburger Klinik berichtet. Ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könnten demnach mit Blick auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung nicht zum regelmäßigen Coronatest verpflichtet werden. So hat es eine Kliniksprecherin zusammengefasst. Für Besucher gilt hingegen in NRW die 3G-Regel.

Ist die Sicherheit von Patienten und Patientinnen auch gewährleistet, wenn ungeimpftes Personal sich nicht engmaschig testen muss?

Das heißt, die Krankenhäuser können ihr ungeimpftes Personal auch gar nicht dazu verpflichten, sich zu testen?

