Private Feiern in öffentlichen Räumen sollen bei steigenden Infektionszahlen eingeschränkt werden.

Umfrage Weniger Gäste bei privaten Feiern: Was meinen Sie dazu?

Hagen. Bei steigenden Corona-Infektionszahlen sollen die Regeln für private Feiern verschärft werden. Halten Sie das für sinnvoll? Stimmen Sie ab!

Wenn es in einem Kreis binnen sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen gibt, sollen in öffentlichen oder angemieteten Räumen höchstens 50 Personen gemeinsam feiern dürfen.

Für Partys in Privaträumen werden maximal 25 Teilnehmer „dringlich empfohlen“ - aber nicht verpflichtend festgeschrieben. Wenn die Zahl auf 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner steigt, sollen höchstens noch 25 Menschen in öffentlichen Räumen feiern dürfen. Für Feiern in Privaträumen wird eine Obergrenze von zehn Teilnehmern „dringlich empfohlen“. Ist das ein sinnvoller Ansatz? Stimmen Sie ab!

