Wenn vor Fans gespielt wird: Schalke verzichtet auf Parkgebühr

Dürfen wieder Fans des FC Schalke 04 in die Veltins-Arena kommen?

Gelsenkirchen. Schalke bereitet sich darauf vor, zum Heimspiel gegen Werder Bremen Fans in der Arena begrüßen zu dürfen. Ein Hygiene-Konzept existiert.

86 Seiten umfasst das Hygiene-Konzept, das die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 verfasst haben, um für das anstehende Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) Zuschauer in die Veltins-Arena lassen zu können. Ob das aber wirklich geschehen wird, stand auch am Dienstag noch nicht fest. Das Gesundheitsamt Gelsenkirchen wird anhand der aktuellen Inzidenzzahlen und des Pandemie-Levels spätestens am Freitag entscheiden.

Wie Volker Fürderer, Direktor Fans & Service der Königsblauen, mitteilte, rechnen die Schalker bei einer Erlaubnis damit, zwischen 10.000 und 12.000 Zuschauer in die Arena einlassen zu können. Mit Ausnahme des Gästebereichs würden sämtliche Blöcke des Stadions geöffnet - im Ober- und Unterrang. Pro Block könnten 25 Prozent der Plätze freigegeben werden, die Nordkurve würde bestuhlt. Angeordnet würden die Fans in einem Schachbrettmuster: Jede zweite Reihe bleibt frei, in den anderen Reihen werden zwei Plätze belegt, daneben zwei freigelassen - und so geht es dann weiter. Es ist geplant, alle Kioske im Stadion zu öffnen, Alkohol würde aber nicht ausgeschenkt.

Schalke: Tickets sind personalisiert

Auch sämtliche Toiletten würden für die Fans geöffnet, so Fürderer, es gelten aber ein geändertes Reinigungskonzept und Kapazitätsgrenzen, die überwacht werden sollen. Und auf Herren-Klos bliebe jedes zweite Urinal gesperrt.

Für die Anreise hat Fürderer spezielle Hinweise. "Wir raten den Zuschauern, mit dem eigenen Pkw anzureisen - oder bei schönem Wetter gern zu Fuß oder mit dem Fahrrad", sagt er. In den öffentlichen Verkehrsmitteln sollen zu enge Kontakte auf diesem Weg vermieden werden. Parkgebühren fielen deshalb, so Fürderer, nicht an.

Die Tickets sind personalisiert. "Die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet werden", sagt Fürderer. Am Stadion sei es aber möglich, das Ticket auf eine andere Person umschreiben zu lassen. Auf den Karten würden Zeitslots und Parkplatz-Vorschläge stehen, "um die Eingangssituation zu entzerren und die Schlangenbildung in einem überschaubaren Rahmen zu halten", so Fürderer. Er bittet die Karteninhaber zudem, möglichst wenig ins Stadion mitzunehmen, damit der Ordnungsdienst möglichst wenig Kontakt zu den Zuschauern hat.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Der Schutz darf lediglich auf dem Tribünenplatz abgenommen werden.