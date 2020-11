5G-Netz wächst – Corona bremst Anwendung für Handy-Nutzer

Der Ausbau des superschnellen Mobilfunknetzes 5G läuft schneller als erwartet. Der Düsseldorfer Anbieter Vodafone verkündet, dass bundesweit bereits für zehn Millionen Menschen 5G zur Verfügung stehe. Ende des kommenden Jahres sollen es 30 Millionen sein. Wegen der Corona-Krise fehlen allerdings die Gelegenheiten, die Vorzüge des Hochleistungsnetzes vor allem bei Großveranstaltungen auch in Anspruch zu nehmen.

„Wir erhöhen unsere Ausbauziele um 50 Prozent: Statt wie ursprünglich geplant zehn Millionen Menschen, versorgen wir zum Jahresende bereits 15 Millionen Menschen mit 5G“, sagt Hannes Ametsreiter, Deutschlandchef von Vodafone. Großflächig funke der neue Mobilfunkstandard seit heute in den Metropolen Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Düsseldorf und Leipzig. Im Ruhrgebiet hat Vodafone die Städte Essen, Duisburg, Mülheim und Dortmund. Der großflächige Ausbau in der Region sei für das kommende Jahr geplant, heißt es aus dem Unternehmen. Aber auch über 300 kleinere Städte und Gemeinden seien bereits versorgt. Dazu zähle auch der Hochsauerlandkreis.

Vodafone lobt schnelle Genehmigung in NRW

Den zügigen Ausbau des Netzes Vodafone-Technikchef Gerhard Mack auch auf schnellere Genehmigungsverfahren zurück, die die Branche immer wieder angemahnt hatte. „Auch die Politik zieht mit bei der Suche nach Standorten für 5G-Stationen. Behördliche Genehmigungen für neue Standorte werden beschleunigt – vor allem in NRW funktioniert der Prozess gut“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Zuletzt hatte es auch immer wieder Bürgerproteste gegen den Neu- oder Ausbau von Mobilfunkmasten gegeben.

Mack wirbt für eine hohe Akzeptanz: „5G ist für die Digitalisierung des Landes, aber auch für unsere Volkswirtschaft von großer Bedeutung. Was bei 4G nicht gelungen ist, muss bei 5G klappen: Deutschland muss europaweit ganz vorn dabei sein“, sagt er. Man sei auf einem guten Weg. „Nie hat sich eine Mobilfunk-Technik schneller im Land ausgebreitet als momentan 5G“, zeigt sich Mack optimistisch und weist darauf hin, dass vom 5G-Ausbau auch die Kunden des aktuellen 4G-Netzes profitierten. „Wir erhöhen dort die Kapazitäten mit einem Schritt in beiden Netzen.“

23 Smartphones haben den 5G-Standard

Die Neugier bei den Kunden scheint groß. „Mehr als die Hälfte der Smartphones, die bei uns im Oktober gekauft wurden, unterstützen den neuen Mobilfunk-Standard. Ein echter Schub kommt aktuell mit dem neuen iPhone 12“, sagt Mack. Aktuell gebe es unter den 23 verfügbaren 5G-Modellen aber auch „Handys für den kleinen Geldbeutel“. Das Angebot reiche vom kostengünstigen Einsteigermodell von Oppo für weniger als 250 Euro bis zu den Top-Modellen von Samsung, Apple, Google und Huawei.

Wegen der Corona-Beschränkungen werden sich die technikbegeisterten Kunden aber vermutlich noch eine Weile gedulden müssen, um die Vorzüge der 5G-Technik nutzen zu können. „Im Alltag bringt das superschnelle Netz vor allem dort Vorteile, wo sehr viele Menschen sind - zum Beispiel in Fußballstadien oder bei Pop-Konzerten in großen Event-Hallen. 5G sorgt selbst dort für stabile Verbindungen“, erklärt der Vodafone-Manager. Während der Covid-19-Pandemie sind Massenveranstaltungen aber untersagt. Mack macht aber Hoffnung: „Im Hintergrund arbeiten wir schon an 5G-Innovationen für Fußball- und Musikfans.“

Mehr Funktionen für das Navi im Auto

Das neue Netz soll aber nicht nur Spaß machen, sondern auch zu mehr Sicherheit etwa auf den Straßen beitragen. „Es gibt viele tolle Ideen, 5G zu nutzen. In Zukunft sind viele Anwendungen denkbar, in denen es auf die Datenübertragungen ohne Zeitverzögerung ankommt“, sagt Mack. „Mit 5G kommen wir in der Echtzeit an. Ein Navi im Auto kann dann viel mehr als im Augenblick. 5G wird ein Antrieb für den sicheren und vernetzten Straßenverkehr der Zukunft.“

Den größten Benefit, darauf haben die drei Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica/O2 bereits bei der milliardenschweren Linzenzn-Versteigerung im Frühjahr 2019 hingewiesen, haben Unternehmen. „Den größten Nutzen von 5G haben zu Beginn Industrie-Kunden. Das schnelle Netz hilft bei der Automatisierung von Fabriken und bei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz“, sagt der Vodafone-Technikchef. „Wir sprechen mit einer dreistelligen Anzahl von Unternehmen, die 5G gemeinsam mit uns an den Start bringen wollen. Vom großen Autozulieferer bis zum kleinen Mittelständler, wo man 5G vielleicht gar nicht vermuten würde.“

Roboterarme, die sich Tag und Nacht bewegen, können dank des 5G-Netzes gesteuert werden. Die teure Erneuerung der verschleißanfälligen Kabel im Rhythmus von einigen Wochen entfällt.