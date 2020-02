Aldi-Süd verkauft erstmals Krombacher in Glasflaschen

Die Krombacher Brauerei ist am Test des Discounters Aldi-Süd beteiligt, der erstmals den Verkauf von Bier in Mehrweg-Kästen anbietet. Dies bestätigte Unternehmenssprecher Peter Lemm auf Anfrage der Westfalenpost. Verkauft werden sollen 20x0,5 Liter-Mehrwegkästen der Marke Krombacher. Nach Informationen der Lebensmittel-Zeitung (LZ) sind auch die Marken Bitburger und Früh-Kölsch am Test beteiligt, der im Raum Aachen in einer größeren Zahl von Märkten starten soll. Bislang setzten die Discounter auf PET-Flaschen und trugen vor allem zur Renaissance des Dosenbieres bei, das in den vergangenen Jahren stetig an Marktanteil gewonnen hat.