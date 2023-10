Apfelernte: Industrie befürchtet Saft-Engpass

Hagen. Die Industrie zeigt sich „besorgt“ ob der bisherigen Apfelernte und befürchtet einen Engpass. Auch der Apfel-Geschmack soll diesmal anders sein.

Die deutsche Fruchtsaft-Industrie hat besorgt eine „Zwischenbilanz“ der laufenden Keltersaison gezogen und rechnet mit einer geringeren Apfelsaftmenge als im Vorjahr. „Nach den uns aktuell vorliegenden Ernteergebnissen wurde gegenüber der Vergleichswoche 2022 bislang nur die Hälfte der Apfelmenge gekeltert“, teilte der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF), Klaus Heitlinger, mit. Darüber hinaus seien die Preise für angelieferte Äpfel seit Beginn der Kelter-Kampagne Mitte August regelmäßig gestiegen.

Der Großteil der Verarbeitungskampagne wird laut VdF in drei Wochen abgeschlossen sein. Heitlinger zufolge ist derzeit keine wesentlich höhere Anlieferung von Rohware zu erwarten. Nach seiner Einschätzung könnte Apfelsaft daher ab Juli 2024 knapp werden.

Die aktuell „schwierige Situation“ sei das Resultat verschiedener Faktoren. So sei die Erntekapazität der Streuobstwiesen durch die drei trockenen Sommer der vergangenen Jahre stärker zurückgegangen als befürchtet. Bei den sich abwechselnden starken und schwachen Erntejahren sei in diesem Jahr außerdem turnusgemäß das schwache Erntejahr dran. „Auch das führt bundesweit zu geringeren Erntemengen“, so Heitlinger. Hinzu komme, dass auf dem Frischmarkt derzeit weniger Äpfel als üblich aussortiert würden. „Aus diesem Grund ist die Aussortierung für die Fruchtsafthersteller aus der Tafelware geringer als üblich, und die Preise zogen auch hier an.“

Klaus Schulte aus Balve, der in der Region eine mobile Apfelsaftpresse betreibt, bestätigt die deutlich geringere Erntemenge, weist aber auch daraufhin, dass das sonnenreiche 2022 eben „ein extrem gutes Obstjahr“ gewesen sei. Langfristig betrachtet liege man daher mit der Ausbeute in diesem – eher nasskalten – Jahr insgesamt „etwas unter dem Durchschnitt“. Zudem seien die Äpfel diesmal „etwas säurebetonter“ als im Vorjahr.

