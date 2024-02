Münster/Hagen. Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, wirft Bundesregierung bei Bauen und Wohnen Unzuverlässigkeit vor.

Das private Baukreditgeschäft der Sparkassen in Westfalen-Lippe ist im vergangenen Jahr regelrecht eingebrochen. Hohe Baukosten und höhere Darlehenszinsen hätten sich laut Verband drastisch ausgewirkt. Das Geschäft mit Baukrediten sank um 41 Prozent. Inzwischen sind die Finanzierungszinsen wieder leicht gesunken. „Es steht jetzt eine 3 statt einer 4 vor dem Komma“, sagt Liane Buchholz, Chefin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe am Dienstag in Münster bei einem Bilanzgespräch über das Jahr 2023. Eine konkrete Prognose für das laufende Jahr wagte Buchholz nicht. Die Branche rechnet zwar damit, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer Sitzung im Sommer die Zinsen wieder senkt, aber dies müsse nicht unbedingt zeitnah Auswirkungen auf die Konditionen für Baukredite haben. „Ich gehe davon aus, dass Ausschläge eher nach unten als nach oben zu erwarten sind“, machte Liane Buchholz Häuslebauern Mut.