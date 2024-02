Siegen. Jahresfeier ohne Politprominenz politischer denn je. Vizepräsident Mark Georg singt vor 1600 Gästen Friedensballade von John Lennon.

Die Industrie- und Handelskammer Siegen feiert in diesem Jahr das 175-jährige Bestehen - am Mittwochabend in der Siegerlandhalle mit mehr als 1600 Gästen und bewusst ohne Politprominenz, aber möglicherweise gerade deshalb mit einer ungewöhnlich klaren Botschaft.