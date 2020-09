Am Stammsitz in Lippstadt werden bis 2023 ohnehin 900 Jobs in der Verwaltung und der Forschung und Entwicklung abgebaut. Künftig wird sich das Verhältnis dieser Arbeitsplätze in Deutschland deutlich in Richtung Ausland verschieben, kündigte der Konzernchef Rolf Breidenbach am Freitag bei einer virtuellen Aktionärsversammlung an.