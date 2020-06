München. Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun wurde festgenommen. Gegen Kaution kam er auf freien Fuß. Der Bilanzskandal wird zum Politikum.

Der vor wenigen Tagen wegen des Bilanzskandals zurückgetretene frühere Chef des Finanzdienstleisters Wirecard, Markus Braun, ist festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mit. Demnach sei bereits am Montag ein Haftbefehl beantragt worden, Braun habe sich Montagabend gestellt. Gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro kam Braun wieder auf freien Fuß. Das Amtsgericht setzte den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug, wie die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft wirft Braun vor, die Bilanzsumme und die Umsätze von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben. Ziel sei es gewesen, das Unternehmen finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen.

Untersuchungshaft kann verhängt werden, wenn die Justiz von Flucht- oder Verdunkelungsgefahr ausgeht.

Wirecard: Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro?

Noch am vergangenen Donnerstag hatte Braun erklärt, dass sein Unternehmen möglicherweise „in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes“ geschädigt worden sei. Er wagte die Flucht nach vorne, Wirecard kündigte Strafanzeige gegen unbekannt an. Hatte also jemand die auf zwei Treuhandkonten auf den Philippinen geparkten 1,9 Milliarden Euro abgezwackt?

An diese Version der Geschichte glaubt mittlerweile nicht einmal mehr Wirecard selbst. Stattdessen müsse laut Wirecard mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ davon ausgegangen werden, dass die vermissten Milliarden gar nicht existieren.

Damit wird eine zweite Variante des Bilanzskandals wahrscheinlicher: Die 1,9 Milliarden Euro könnten aus Luftbuchungen stammen, also aus absichtlich herbeigeführten Buchführungsfehlern. Wusste Braun, der seit 2002 an der Spitze von Wirecard stand, darüber Bescheid? Diesen Vorwurf prüft nun die Münchner Staatsanwaltschaft.

Markus Braun, der frühere Vorstandsvorsitzender von Wirecard, ist festgenommen worden. Foto: Peter Kneffel / dpa

Liegt auch gegen Brauns rechte Hand ein Haftbefehl vor?

Die Ermittler gehen davon aus, dass es Mitwisser beziehungsweise Mittäter in der deutschen Unternehmenszentrale gab. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit Wochen gegen Braun, allerdings ursprünglich lediglich wegen des Verdachts, Anleger in zwei Ad-hoc-Mitteilungen falsch informiert zu haben.

Braun war am Freitag als Vorstandsvorsitzender von Wirecard zurückgetreten. Am Montag sei der Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Daraufhin sei er aus Wien angereist. Er wolle mit den Ermittlern kooperieren, sagte die Sprecherin der Ermittlungsbehörde, Anne Leiding. Untersuchungshaft kann verhängt werden, wenn die Justiz von Flucht- oder Verdunkelungsgefahr ausgeht.

Weder bestätigen noch dementieren wollte Leiding, dass auch Brauns langjährige rechte Hand, der für das Tagesgeschäft verantwortliche Jan Marsalek, per Haftbefehl gesucht wird. Der bereits freigestellte Marsalek war am Montag vom Aufsichtsrat gefeuert worden.

Wirtschaftsprüfer stehen vor einer Prozesswelle

Der einstige Börsenstar Wirecard steht vor einem Scherbenhaufen. Ein Testat für die Jahreszahlen von 2019 hat das Ascheimer Unternehmen nicht erhalten, die kreditgebenden Banken könnten den Geldhahn abdrehen und Kredite in Höhe von rund zwei Milliarden Euro abdrehen. Zudem ist bereits Sammelklage wegen falscher, unterlassener und unvollständiger Kapitalmarktinformationen gegen Wirecard eingereicht, weitere könnten folgen.

Doch der Skandal geht über Wirecard hinaus. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, rollt auch auf den Wirtschaftsprüfer EY eine Klagewelle zu. Im Vorjahr hatten die EY-Wirtschaftsprüfer Wirecards Jahreszahlen uneingeschränkt testiert – obwohl es bereits Vorwürfe der Bilanzfälschung seitens der britischen Zeitung „Financial Times“ gab.

Finanzaufsicht Bafin gerät in die Kritik

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) reagierte damals und stellte gegen den „Financial Times“-Journalisten Dan McCrum, der den Skandal aufgedeckt hatte, eine Anzeige. Sie warf McCrum Marktmanipulation vor. „Dass die Bafin gegen diejenigen vorging, die frühzeitig vor Bilanzbetrug bei Wirecard warnten, statt mögliche kriminelle Aktivitäten aufzudecken, ist skandalös“, sagte Gerhard Schick, Vorstand der Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende, unserer Redaktion.

Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete forderte eine Sonderprüfung bei der Bafin und gegebenenfalls personelle Konsequenzen.

Finanzausschuss wird sich mit dem Thema befassen

Auch der Finanzausschuss im Bundestag wird sich mit dem Thema befassen. Die Ausschussvorsitzende Katja Hessel (FDP) sagte unserer Redaktion: „Wenn schon der Bafin-Präsident von einem Skandal spricht, dann muss dies auch Konsequenzen für seine Behörde nach sich ziehen.“ Der Bilanzskandal bei Wirecard erinnere sie „stark an eine Posse“, so die FDP-Politikerin. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass es zu diesem Fiasko kommen konnte, ohne dass irgendeine beteiligte Stelle stutzig wurde. Hier muss Vorsatz mit im Spiel sein.“

Katja Hessel, Vorsitzende des Finanzausschusses, fühlt sich bei dem Bilanzskandal an eine „Posse“ erinnert. Foto: Christian Spicker via www.imago-images.de

Bafin-Chef Felix Hufeld hatte Wirecards Bilanzskandal am Montag als „komplettes Desaster“ und „Schande“ bezeichnet. „Wir sind nicht effektiv genug gewesen, um zu verhindern, dass so etwas passiert“, sagte Hufeld.