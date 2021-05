Videografik: So funktionieren Kryptowährungen

Die größte Plattform für den Handel mit Kryptowährungen in den USA, Coinbase, geht an die Börse. Die Kunden können über Coinbase rund 50 verschiedene virtuelle Währungen handeln und verwalten lassen. Am Beispiel des Bitcoin erläutert die Videografik, wie Kryptowährungen funktionieren.