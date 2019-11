BVB will am Stadion groß investieren

Gäbe es ein Handbuch für Funktionäre von Borussia Dortmund, wäre Merksatz Nummer eins: Für kaum etwas gibt es so zuverlässig Applaus wie für Spitzen gegen den Revierrivalen Schalke 04. Es ist eine Regel, die Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auch bei der Hauptversammlung der Kommanditgesellschaft auf Aktien befolgt, in die der Verein seine Profiabteilung ausgegliedert hat: „Wir waren in diesem Jahrzehnt zweimal Deutscher Meister“, sagt der 60-Jährige. Das letzte Mal 2012, das klingt lange – aber fragen Sie mal bei Schalke oder dem FC Liverpool nach.“ Dafür klatschen auch Kommandit-Aktionäre kräftig.

Frauenfußball wird Thema

Ebenso beim Thema Frauenfußball, bei dem Watzke ankündigt: „Wir werden im kommenden Jahr ein Konzept dafür erarbeiten.“ Und zwar im Dialog mit jenen 60 Vereinen, die in Dortmund bereits Frauenfußball anbieten: „Für die wird es ja vielleicht auch zum Problem, wenn auf einmal alle zum BVB rennen“, sagt Watzke. Eine Kooperation mit einem bestehenden Klub allerdings strebt der BVB eher nicht an, eher will man eine eigene Abteilung von Grund auf aufbauen. Überhaupt gibt es viele Anlässe zu klatschen an diesem Tag: Als es um die bereits bekannten, blendenden wirtschaftlichen Kennzahlen geht, also 489,5 Millionen Euro Umsatz und 17,4 Millionen Euro Gewinn. Als Watzke verkündet, dass beim Sponsoring die 100-Millionen-Euro-Grenze erstmals überschritten wird, obwohl der neue Ausrüstervertrag mit Puma über 250 Millionen Euro für acht Jahre noch gar nicht eingerechnet ist. Einen „Meilenstein“ nennt Watzke den, der „uns Gelegenheit gibt, in den nächsten Jahren ökonomisch weiter anzugreifen“. Auch beim Merchandising geht es endlich wieder aufwärts. Zudem habe der BVB „noch einige Pfeile im Köcher“, verkündet der gebürtige Marsberger. „Sie werden sehen, dass wir auch in den nächsten Jahren einen deutlichen Wachstumskurs fahren können und werden.“

Wirtschaft Erneut sechs Cent Dividende Die Besitzer von BVB-Aktien erhalten wie im Vorjahr sechs Cent Dividende pro Wertpapier, wie vom Vorstand bereits im August bei der Vorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen vorgeschlagen. Größter Aktionär ist der Chemiekonzern Evonik (14,78 Prozent der Anteile), vor Bernd Geske (9,33), dem Verein Borussia Dortmund (5,53) sowie Signal-Iduna (5,43) und Puma (5,0). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag der Umsatz mit knapp 490 Millionen Euro gegenüber 536 Millionen Euro um knapp neun Prozent niedriger. Im Vorjahr sorgten allerdings Transfers von Spielern wie Dembele und Aubameyang für das Rekordergebnis. Der Gewinn nach Steuern sank im Vorjahresvergleich um gut 14 Prozent auf 17,4 Millionen Euro.

Eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme aber verhinderten die Aktionäre: Geschäftsführung und Aufsichtsrat wollten sich die grundsätzliche Genehmigung holen, über Kapitalerhöhungen bis zu 23 Millionen Euro einzusammeln. Eine Mehrheit von 70,33 Prozent stimmte zwar dafür – aber die notwendige Dreiviertel-Mehrheit wurde verfehlt. Nach Informationen dieser Zeitung war für die kommende Zeit aber ohnehin keine Kapitalerhöhung geplant. Geld ist ja vorhanden auf dem Sparkonto, und einiges davon soll in den kommenden Jahren für massive Investitionen rund ums Stadion genutzt werden. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt Dortmund und den Westfalenhallen. Watzke schwebt eine verkehrsberuhigte Strobelallee vor, ein großes Fanhaus, neue Zuwege, Parkmöglichkeiten und Gastronomie – und vielleicht sogar ein Hotel. Kurz: mehr Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Ein Fünf- bis Zehn-Jahres-Projekt erwartet der 60-Jährige.

Bodo Löttgen neu im Aufsichtsrat

Alles gut also – nur die sportliche Situation stört. Nach dem schockierenden 3:3 (0:3) gegen Paderborn, berichtet der BVB-Boss, hätten ihn mehrere Spieler angerufen. Tenor: Jetzt müsse jeder Stein umgedreht werden. Und das wird erst einmal mit Trainer Lucien Favre getan. „Es stand überhaupt nicht zur Diskussion, uns aktuell vom Trainer zu trennen“, sagt Watzke. Aktuell. Für die Zukunft nämlich gilt: „Wir müssen wieder gute Ergebnisse erzielen, idealerweise nicht so spät.“ Bleiben die in den kommenden Partien beim FC Barcelona und Hertha BSC aus, wird die Trainerfrage wieder zum Thema für den Klub und seine Gremien – und dann wird im Aufsichtsrat auch Bodo Löttgen mitreden. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im NRW-Landtag wurde mit 76,6 Prozent in das Gremium gewählt und ersetzt den verstorbenen Werner Müller, den früheren Bundeswirtschaftsminister und Evonik-Boss.