Essen. Der CDU-Politiker Jens Spahn kritisiert die Milliarden-Förderung für Thyssenkrupp. Dabei hat CDU-Ministerpräsident Wüst für das Projekt gekämpft.

Während die NRW-Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die milliardenschwere Unterstützung für Thyssenkrupp als dringend notwendig einschätzt, übt der CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn scharfe Kritik an der staatlichen Förderung. Es sei ein Problem, dass die Industriepolitik der Bundesregierung derzeit darin bestehe, „Milliarden-Förderbescheide an Einzelunternehmen zu verteilen“, sagte Spahn beim „Energierechtstag“ in Essen. Als Beispiele nannte Spahn den Chipkonzern Intel und den Stahlkonzern Thyssenkrupp.

Beide Unternehmen sollen Geld aus der Staatskasse erhalten, um ihre Produktion auf- beziehungsweise umzubauen. Bei Intel geht es um rund zehn Milliarden für eine Ansiedlung in Magdeburg. Bei Thyssenkrupp will die Bundesregierung mehr als eine Milliarde Euro für Aufbau einer Grünstahl-Produktion in Duisburg beisteuern – die Landesregierung will dabei die größte Einzelförderung in der Geschichte von NRW beisteuern.

„Das ist doch keine Standortpolitik im eigentlichen Sinne“, kritisierte der frühere Gesundheitsminister Spahn mit Blick auf das Vorgehen der Bundesregierung. Spahn äußerte sich bei einem Energiekongress in Essen und wurde zu einem anschließenden Besuch bei Thyssenkrupp in Duisburg erwartet.

Es würden „mit Millionen und Milliarden einzelne Unternehmen und Projekte“ gefördert – und dabei entstehe „am Ende eine Ineffizienz“, sagte Spahn. „Weil du es nie so effizient machen kannst, wie der Markt.“ Daher sollte die Bundesregierung lieber „Leitmärkte“ entwickeln, als „Einzelfall-Entscheidungen“ zu treffen.

Angesichts der Strategie der schwarz-grünen NRW-Landesregierung ist die scharfe Kritik des CDU-Politikers Spahn durchaus bemerkenswert. Schließlich hat der Ministerpräsident Wüst (CDU) mehrfach betont, wie wichtig ihm die Unterstützung für Thyssenkrupp sei.

Es gehe darum, „eine zentrale Wertschöpfungskette bis weit in den Mittelstand überall im Land zukunftsfähig zu machen“, betonte Wüst, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und NRW-

Jens Spahn – hier im Bundestag – spricht sich gegen „Milliarden-Förderbescheide an Einzelunternehmen“ aus und nennt als Beispiel die Förderung für Thyssenkrupp in Duisburg. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) vor einem Monat ihre Förderzusage an Thyssenkrupp in Duisburg übermittelten. Stahl stehe „am Beginn zahlreicher industrieller Prozesse“, so Wüst. Um die Stahlindustrie „im Land halten zu können, stemmt Nordrhein-Westfalen die größte Einzelförderung seiner Geschichte“.

Das Land NRW will bis zu 700 Millionen Euro für das Thyssenkrupp-Projekt beitragen. Rund 1,3 Milliarden Euro sollen aus der Kasse des Bundes kommen. Die Eigeninvestitionen seitens Thyssenkrupp liegen Unternehmensangaben zufolge bei knapp eine Milliarde Euro.

Bernhard Osburg, der Stahlchef von Thyssenkrupp, betonte im Juli bei dem Termin mit Minister Habeck die Bedeutung der Förderung für das Unternehmen, das mit einer neuen Direktreduktionsanlage (DRI-Anlage) in etwas mehr als drei Jahren „grünen Stahl“ in Duisburg herstellen und einen bestehenden Hochofen ersetzen will. Zunächst wird das neue Aggregat mit Erdgas betrieben, später mit Wasserstoff, um den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) massiv zu verringern. Neben Thyssenkrupp will die Bundesregierung auch weitere Stahlkonzerne, darunter Salzgitter in Niedersachsen, beim Aufbau einer klimafreundlichen Produktion unterstützen.

