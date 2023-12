Berlin Im Streit um ein Impfstoffpatent kassiert Curevac diese Woche eine empfindliche Niederlage. Die FDP will nun die Reißleine ziehen.

Nach der juristischen Niederlage von Curevac im Streit um ein Corona-Impfstoffpatent regt die FDP den Ausstieg des Bundes aus dem Tübinger Pharmaunternehmen an. Die Bundesregierung prüfe regelmäßig, ob ursprüngliche Voraussetzungen für den Erwerb von bestehenden Bundesbeteiligungen nach wie vor vorliegen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Reinhard Houben dieser Redaktion.

„Angesichts der geänderten Rahmenbedingungen nach Abflauen der Corona-Pandemie ist die Beteiligung des Bundes an der Curevac AG nach meiner Ansicht jedoch im besonderen Maße zu hinterfragen“, erklärte er weiter. Bereits der Erwerb der Beteiligung unter dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sei fragwürdig gewesen, so Houben.

Nach Ausbruch der Pandemie 2020 hatte sich der deutsche Staat an Curevac beteiligt. Das Unternehmen mit gut 1000 Mitarbeitern konnte allerdings keinen Corona-Impfstoff herstellen. Es hat noch kein kommerzielles, marktzugelassenes Produkt und schreibt rote Zahlen. Der Anteil des Bundes an Curevac beträgt Angaben des Wirtschaftsministeriums zufolge derzeit rund 12 Prozent.

Corona-Impstoff: Curevac verlor das Rennen auch gegen Biontech

Curevac hatte in dieser Woche vor Gericht eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Am Dienstag hatte das Bundespatentgericht ein grundlegendes Corona-Impfstoffpatent von Curevac für nichtig erklärt. Das Gericht gab damit einer Klage des Mainzer Konkurrenten Biontech gegen Curevac statt. Curevac kündige an, dagegen in Berufung zu gehen. Die Aktien des Unternehmens verloren kurz darauf dennoch gut ein Drittel an Wert.

Der Bund war im Juni 2020 über die Staatsbank KfW für rund 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen. Damals hatte der Staat rund 16 Prozent der Anteile erworben. Während des Wettlaufs um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus notierte die Curevac-Aktie zwischenzeitlich bei einem Kurs von knapp unter 100 Euro. Zeitweise war die Aktienbeteiligung des Bundes Milliarden wert. Nach dem jüngsten Kurscrash haben die Staatsanteile aber gut die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes verloren.

Das Wirtschaftsministerium antwortete auf Nachfrage zu konkreten Plänen mit der Curevac-Beteiligung nur ausweichend. „Die Bundesregierung prüft laufend, ob die Voraussetzungen einer eingegangenen Bundesbeteiligung weiterhin vorliegen. Ist das nicht der Fall, ergreift sie angemessene Maßnahmen, um sich von solchen Bundesbeteiligungen zu trennen. Dabei stellt die Bundesregierung sicher, dass sie der Verantwortung gegenüber dem Unternehmen, die sie bei der Eingehung der Beteiligung übernommen hat, angemessen gerecht wird“, teilte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit.

