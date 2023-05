Der Dax, der wichtigste Aktienindex in Deutschland, hat ein neues Allzeithoch erreicht. (Symbolbild)

Berlin. Der deutsche Aktienindex hat am Freitagnachmittag ein neues Allzeithoch erreicht und knackt damit den Rekord aus dem November 2021.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Freitagnachmittag ein neues Rekordhoch gebrochen. Im Handel an der Frankfurter Börse wurde ein neues Allzeithoch von zwischenzeitlich 16.293,68 Punkten erreicht. Den bisherigen Rekord hatte der Dax im November 2021 mit 16.290,19 Punkten geknackt.

Schon am Donnerstag und am Freitagmorgen zeichnete sich der hohe Anstieg ab. Am Freitagvormittag stand der Dax bei rund 16.250 Punkten. Der Grund: Die Aussicht auf eine Lösung im US-Schuldenstreit.

Nach einem schwierigen vergangenen Jahr dürfte das nun für gute Stimmung an der Börse in Frankfurt am Main sorgen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Zinswende war der deutsche Leitindex im Jahr 2022 zeitweise bis auf weniger als 12 000 Zähler Ende September abgestürzt, bevor sich der DAX rasant erholte. (dpa/AFP/emi)

