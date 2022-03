Deutsche Post DHL will Kriegsflüchtlingen Arbeit anbieten

Bonn. Post-Chef Appel meldet Rekordgewinn für 2021 – und sorgt sich um die aktuelle Lage. Er will ukrainischen Flüchtlingen helfen, auch mit Jobs.

Die Konzerne haben Bilanzsaison, die erste in Kriegszeiten. Jeder Vorstandschef spricht deshalb zuerst über Russland, die Ukraine, den Krieg und seine Folgen. Und betont dann, wie schwer es fällt, nun zu den Zahlen überzuleiten. Auch Post-Chef Frank Appel hält es so, denkt an seine 450 Mitarbeitenden in der Ukraine und die 3500 Kolleginnen und Kollegen in Russland sowie an Hunderttausende Flüchtlinge. Der Konzern wolle helfen, wo er kann, zum Beispiel dabei, dass die in Deutschland ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer eine Arbeit finden.

Denn genug zu tun gibt es bei der Deutschen Post und DHL: Der Konzern schreibt einen Rekord nach dem anderen, muss sich vor allem Gedanken machen, wie er die Milliarden Pakete und Briefe bewältigen, sprich zustellen kann. In zwei Jahren Pandemie hat die Deutsche Post 45.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, der weltgrößte Logistikkonzern beschäftigt mit inzwischen 590.000 Menschen so viele wie noch nie.

Lauter Rekorde – Post verdoppelt Gewinn

Der Übergang zur Bilanz führt zu lauter Rekorden: „Nie zuvor hat Deutsche Post DHL weltweit so viele Frachtgüter, Expresssendungen und Pakete transportiert“, sagt Appel, und: „Wir sind auf einem neuen Niveau angekommen.“ Die Pandemie hat dem Versandhandel, mithin der gesamten weltweiten Logistik einen riesigen Schub gegeben, der bei der Post ein echter Booster war: Der Umsatz ist seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um ein Drittel auf 81,7 Milliarden Euro gestiegen, der operative Gewinn verdoppelte sich auf knapp acht Milliarden Euro und unterm Strich blieben Netto mehr als fünf Milliarden Euro übrig, ebenfalls eine Verdoppelung gegenüber 2019 und ein Allzeitrekord. Auch gegenüber 2020, das bereits vom Corona-bedingten Paketboom geprägt war, legte die Deutsche Post noch einmal kräftig zu. Die Rekordgewinne hielten die Post freilich nicht davon ab, das Briefporto in Deutschland zu Jahresbeginn kräftig zu erhöhen.

Wer im Geld schwimmt, muss gut überlegen, wie er es ausgibt: Die Post schüttet deutlich mehr an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus – die Dividende soll von 1,15 auf 1,80 Euro steigen. Auch der geplante Rückkauf von Aktien für zwei Milliarden Euro zahlt auf den Kurs der Anteilsscheine ein, der am Mittwoch sprunghaft anstieg. Zudem will der Konzern seine Investitionen in die Transport- und Sortierkapazitäten erhöhen und hält weltweit Ausschau für weitere Zukäufe von Logistikunternehmen.

Der Krieg hat bereits jetzt viele Folgen für die Logistik

Für das laufende Jahr geht Appel von etwa gleichbleibenden Umsatz- und Gewinnzahlen aus, betont, das hänge sehr von der weiteren Entwicklung in der Ukraine ab. Viele erwarten als direkte Kriegsfolge eine Rezession in Europa. Der Post-Chef sorgt sich entsprechend um die Stabilität der weltweiten Logistikketten und sieht es als wichtigste Aufgabe seines Konzerns, diese aufrechtzuerhalten. Derzeit seien Lieferungen nach Russland nur noch „sehr eingeschränkt möglich“, lässt er wissen, Lieferungen für die Ukraine würden nur noch an die dortige Grenze gebracht und von der ukrainischen Post übernommen.

Die „eiserne Seidenstraße“ genannte Bahnstrecke durch Russland nach China sei „nur noch sehr eingeschränkt“ nutzbar. Die Frachtmaschinen der DHL müssten wegen des Krieges in der Ukraine oft Umwege fliegen. Die gestiegenen Treibstoffpreise will DHL an die Kunden weitergeben, also die Preise erhöhen.

