Deutschlands älteste Bäckereifachschule sitzt in Olpe

Zwischen den Tagen bleibt die Backstube kalt. Die letzten Plätzchen für dieses Jahr sind längst gebacken. Wo bis vergangenen Freitag noch Trubel herrschte, ist jetzt Ruhe eingekehrt – für ein paar Tage jedenfalls. Der letzte macht das Licht aus in Olpe, oben auf dem Berg. In diesem Fall die junge Leitung der ältesten Bäckereifachschule Deutschlands: Wolfgang Vollmer (41) und Christian Bertelsbeck (34). Ein bisschen Bürokram ist am Ende eines aufregenden Jahres mit hohen Investitionen in die Zukunft der Olper Schule noch liegen geblieben. Meisterschüler und Lehrlinge, die sich sonst in der alten Fabrikantenvilla im Sauerland tummeln, haben sämtlich frei.

„Selbst viele Olper wissen gar nicht, was wir hier oben machen“, glaubt Christian Bertelsbeck. Er ist Bäckermeister und Berufspädagoge und unterrichtet, ebenso wie Wolfgang Vollmer, neben der Schulleitertätigkeit auch das ganze Jahr über. Zum Kollegium gehören sechs Meister und eine Bilanzbuchhalterin. „Jeder hat eine Zusatzausbildung“, sagt Bertelsbeck.

Sahne-Workshop im Programm

Die Schule in der Trägerschaft des Bäckerinnungsverbandes Westfalen-Lippe ist zuständig für die überbetriebliche Ausbildung der Lehrlinge im Bäckerhandwerk und für die Fachverkäufer. Das eine große Standbein neben der Durchführung der Meisterkurse, die zwei Mal im Jahr starten. Der nächste beginnt Ende Januar. Darüber hinaus bietet die Olper Schule zahlreiche Weiterbildungskurse an, zum Beispiel in der eigenen Kaffeeschule. Einen guten Kaffee zuzubereiten will gelernt sein, weiß der Barista (Experte für italienische Kaffeezubereitung) Wolfgang Vollmer. Der Konditormeister ist auch der Mann, wenn es ums Süße geht, beispielsweise im „Sahne-Workshop“ im April.

Die Olper Schule steht durchaus in bundesweiter Konkurrenz zu anderen Bäckerfachschulen. Umgekehrt lockt sie mit ihrer Expertise auch Meisterschüler aus ganz Deutschland an, die dann die Möglichkeit haben, im „Internatsbereich“ für die Dauer der Kurse zu wohnen.

125 Betten im „Internatsbereich“

125 Betten stehen in Olpe zur Verfügung, 25 davon sind für die Meisterschüler gedacht. Auch wenn die Villa schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, „hat das Meisterwohnheim Hotelstandard“, sagt Christian Bertelsbeck stolz. In Planung sind noch weitere Freizeiträume und ein großes Heimkino. Noch ist die seit dreieinhalb Jahren andauernde Modernisierung nicht komplett abgeschlossen, auch wenn im Sommer der Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann bereits zur offiziellen Eröffnung am Biggesee vorbeischaute. Über acht Millionen Euro werden am Ende in die Schule geflossen sein, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Über das Land NRW kommen rund 1,6 Millionen über den Europastrukturfonds EFRE. Auch der Bund steuerte erhebliche Mittel bei, um die Olper Ausbildungsstätte des Bäckerhandwerks zukunftsfähig zu machen. Die Nachwuchsförderung spielt dabei für die Branche eine große Rolle. Allein in diesem Jahr wurden in der Bäckerfachschule 1298 Lehrlinge ausgebildet. Die Schule bietet seit einigen Jahren auch Berufsorientierungsmaßnahmen für Geflüchtete an, um sie für eine Regelausbildung fit zu machen, außerdem Kurse für Angestellte in Bäckereien, die in den Job quasi hineingerutscht sind, aber nicht über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen. „Sie können bei uns einen elfwöchigen Intensivkurs belegen und dann die Gesellenprüfung ablegen“, sagen Bertelsbeck und Vollmer.

Brot mit Sauerkraut und Speck

Im kommenden Jahr soll in Olpe das Angebot noch erweitert werden und eine Umschulung zur Bäckereifachverkäuferin in das Seminarangebot aufgenommen werden. Finanziert wird die Maßnahme über die Bundesagentur für Arbeit. Wie vielfältig auch die Lerninhalte sind, zeigt ein Blick in die Backstube, wenn die Schülerinnen und Schüler dort mit viel Kreativität ihre eigenen Brotkreationen mischen und backen. Alles scheint möglich. „Walnuss, Buttermilch, wir hatten auch schon Sauerkraut mit Speck oder ein ,Santa Ursulina’ mit italienischen Kräutern“, zählt Vollmer auf.

Das gibt es dann im neuen Jahr, wenn die alte Villa auf dem Berg über der Kreisstadt Olpe sich wieder mit Leben füllt, die neuen Kurse starten – und irgendwann auch wieder Plätzchen gebacken werden.