Die 243 jungen Frauen und Männer, die als Top-Azubis 2019 ausgezeichnet wurden, entsprechen laut Kammer 0,3 Prozent der Auszubildenden in den 16 Kammerbezirken in NRW. Sie haben in ihrer Prüfung alle ein „sehr gut“ erreicht und mindestens 92 von 100 möglichen Punkten erreicht.

44 Auszubildende wurden als Bundesbeste ausgezeichnet und nehmen im Dezember in Berlin an Bundeswettbewerb teil.