In der „Gourmetbäckerei“ von der Heide, wie sie sich nennt, darf der Brot-Sommelier sich nicht ausschließlich dem Brot widmen. Ab August werden beispielsweise von den fünf Mitarbeitern 20 Tonnen Stollenteig verarbeitet, im Schieferbergwerk gelagert und weltweit verschickt. In Deutschland gehören das KaDeWe in Berlin und Feinkost Käfer in München zu den Stollen-Kunden.

Wie erkennt der Kunde Qualität? Jan-Christian von der Heide: „Erstens an der Kruste. Die macht 80 Prozent des Geschmacks aus. Zweitens an der Haltbarkeit: Bei langer, kühler Teigführung hält ein Brot fünf bis zwölf Tage. Drittens am Geschmack. Und da ist Natursauerteig Pflicht.“ Die eigenen Brote sind alle Bioland-zertifiziert. Das hat Vater Wolfgang schon vor zehn Jahren eingestielt.