Berlin. Statt Plastik soll künftig eine aufgespritzte Schutzschicht Früchte frisch halten. In diesen Supermärkten wird sie bereits getestet.

Plastikverpackungen sind für immer mehr Supermarktkunden tabu. Damit steht der Lebensmittelhandel vor einem Dilemma. Denn ohne die schützende Kunststoffhülle werden Gurke, Paprika und Co. schneller unansehnlich und damit unverkäuflich.

Edeka und Rewe testen nun neue Techniken, die einerseits die empfindliche Ware länger frischhalten sollen und andererseits umweltfreundlicher sind. In ausgewählten Edeka- und Netto-Märkten sind seit Ende des vergangenen Jahres Avocados mit einer besonderen Schutzschicht überzogen.

Entwickelt hat sie der US-Konzern Apeel Sciences. Diese Art zweite Haut besteht laut Hersteller aus rein pflanzlichen Materialien, die in Schalen, Samen und im Fruchtfleisch verschiedener Obst- und Gemüsesorten vorkommen, und sei damit essbar. Sie wird direkt auf die Schale der Früchte aufgespritzt.

Neue Schutzhülle für Gemüse: Diese Edeka-Märkte machen mit

Die Schutzschicht soll den Wasserverlust und das Eindringen von Sauerstoff verlangsamen. Beides sind Hauptursachen fürs schnelle Verderben von Obst und Gemüse. Dank der Beschichtung sollen die empfindlichen Früchte zwei- bis dreimal so lange frisch bleiben wie ohne den Schutzüberzug.

Edeka hüllt seine Avocado nun in eine pflanzliche Schutzhülle. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Edeka treibt das Projekt zügig weiter voran. In ersten Edeka-Märkten in Nordrhein-Westfalen und Teilen von Norddeutschland sowie in Netto-Filialen zusätzlich in Teilen von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen sind ab sofort auch Orangen und Mandarinen im Angebot, die mit der neuen Technik länger haltbar gemacht wurden, wie die Kette am Montag mitteilte.

Bei den Zitrusfrüchten muss die neue Apeel-Beschichtung nicht enden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Rezepturen für 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten entwickelt, darunter Erdbeeren, Tomaten, Äpfel und Paprika. Es bereitet laut Edeka bereits einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Kommission vor.

Rewe hüllt Avocado in pflanzliche Beschichtung

Konkurrent Rewe zieht in diesen Tagen nach – mit Avocados, die mit einem ähnlichen System behandelt sind. Der Überzug besteht hier aus natürlichem Zucker, Zellulose und pflanzlichen Ölen und stammt vom britischen Hersteller AgriCoat NatureSeal. Auch er soll essbar und gut verträglich sein.

Die Früchte würden in dieser Woche bereits in bis zu 860 Rewe- und Penny-Märkten in NRW und Rheinland-Pfalz verkauft, kündigte das Unternehmen an.

85 Kilogramm Lebensmittel schmeißt jeder Bundesbürger laut Thünen-Institut durchschnittlich im Jahr weg. Und die Bemühungen um Plastikvermeidung haben das Problem eher noch verschärft. Nach Informationen der „Lebensmittel Zeitung“ hat etwa der Verzicht auf Kunststofffolien bei Salatgurken dazu geführt, dass im vergangenen Herbst deutlich mehr spanische Gurken vernichtet werden mussten, weil sie den langen Transportweg nicht unbeschadet überstanden hatten.

Für tonnenweise Müll sorgen auch die Plastiktüten oder Frischhaltefolien, die in den Supermärkten zum Einsatz kommen. 2017 gab es einen neuen Rekord bei Verpackungsabfall. 18,7 Millionen Tonnen wurden in dem Jahr weggeschmissen, ein Anstieg um drei Prozent.

Doch der Wunsch nach einem umweltbewussteren Alltag ist da. Die Mehrheit der Deutschen will 2020 weniger Verpackungsmüll verursachen.So können Verbraucher beim Einkauf Plastik vermeiden. (jha/dpa)

