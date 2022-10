Eurowings-Streik: Hälfte der Flüge ab NRW dürfte ausfallen

Düsseldorf/Dortmund/Köln/Bonn. Wegen eines Streiks dürften gut die Hälfte aller geplanten Eurowingsflüge aus NRW am Donnerstag ausfallen. Was Flugpassagiere jetzt tun sollten.

Eurowingspiloten legen am Donnerstag ihre Arbeit nieder und Streiken

Mindestens die Hälfte der geplanten Flüge ab NRW dürfte dadurch ausfallen

Welche der geplanten Flüge ab Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund betroffen sind, ist noch unklar

Was können Passagiere jetzt tun und welche Rechte haben sie bei einer Annullierung?

Wegen des für diesen Donnerstag angekündigten Streiks der Eurowings-Piloten müssen Flugpassagiere in NRW mit Ausfällen rechnen. „Wir gehen davon aus, dass wir morgen rund die Hälfte unseres Programms trotz Streik auch ab NRW anbieten können“, teilt Eurowings der Redaktion am Mittwochmittag mit. Heißt im Umkehrschluss: Mindestens die Hälfte aller geplanten Flüge dürften ausfallen.

Welche Flüge konkret betroffen sind, wisse man bis dato nicht. Alleine am Flughafen Düsseldorf stehen für Donnerstag insgesamt 450 Flüge auf dem Flugplan - noch. Denn davon sollen 183 Flüge von der Lufthansa-Tochter durchgeführt werden, 91 Ankünfte und 92 Abflüge. Gleiche Ungewissheit herrscht an den Flughäfen Köln/Bonn und Dortmund. In Köln/Bonn weiß man noch nicht, welche von geplanten 45 Abflügen und 45 Ankünften mit Eurowings stattfinden werden. In Dortmund sind es insgesamt 14 Eurowingsflüge, die „Stand jetzt noch auf dem Plan stehen“, heißt es aus der Presseabteilung.

Was Flughäfen in NRW den Eurowings-Passagieren raten

Sicherheit, dass keine Flüge ausfallen, kann nur der Flughafen Münster/Osnabrück gewährleisten. Hier seien am Donnerstag zwei Eurowingsflüge nach Palma de Mallorca vorgesehen, die angeblich beide nicht vom Streik betroffen sind.

Tarifstreik der Eurowings im November 2018: Damals wurden 18 Flüge ab Düsseldorf annulliert. Wie es am Donnerstag aussieht, ist noch unklar. Foto: Marcel Kusch / dpa

Wer für Donnerstag einen Flug mit Eurowings gebucht hat oder ankommende Reisende in Düsseldorf, Köln oder Dortmund abholen möchte, sollte sich vor der Anreise zum Airport bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Stand erkundigen, so Süleyman Ucar, Pressesprecherin vom Flughafen Düsseldorf am Mittwochmittag. Informationen zu den Flügen könne man auch unter www.eurowings.com abrufen.

Lesen Sie auch:Eigene Inflationsrate berechnen: So funktioniert es.

Welche Rechte haben Passagiere, wenn der Flug annulliert oder verschoben wird?

Nach der EU-Fluggastrechteverordnung gilt: Bei Verspätungen und Annullierungen wegen eines Pilotenstreiks bestehen Ansprüche auf Ersatzbeförderung, Verpflegung, Unterbringung und teilweise auch auf Ausgleichszahlungen in Höhe von 250 bis 600 Euro.

Fällt der Flug aus oder verspätet sich um mehr als drei Stunden, muss die Airline eine alternative Beförderung anbieten - sei es durch eine Umbuchung auf andere Flüge oder etwa die Umwandlung des Tickets in eine Bahnfahrkarte. Wenn ein Flug storniert wird, haben Passagiere neben der Ersatzbeförderung durch die Airline noch eine zweite Option: Das Geld zurückverlangen. Dann müssen sie sich aber in jedem Fall selbst darum kümmern, wie sie ans Ziel kommen. Ist der Flug Teil einer Pauschalreise, ist der Reiseveranstalter und nicht die Airline der erste Ansprechpartner. (mkx/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft