Eurowings: Warnstreik führt zu Flugausfällen in NRW

Düsseldorf/Dortmund. Ein Warnstreik von Kabinenpersonal der Fluglinie Eurowings führt am Freitagmorgen zu Störungen im Flugverkehr in NRW. Mehrere Flüge fallen aus.

An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund laufen seit Freitagmorgen Warnstreiks beim Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Eurowings. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind die Beschäftigen seit 4.30 Uhr und bis 10.00 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Mit Verspätungen und Beeinträchtigungen muss laut Mitteilung gerechnet werden, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen eine Verweigerungshaltung bei den laufenden Tarifverhandlungen vor. Eine angebotene Einmalzahlung im Jahr 2023 lehnt Verdi nach eigenen Angaben als unzureichend ab.

Am Flughafen Düsseldorf (externer Link) waren am Morgen 15 Eurowings-Maschinen mit verschiedenen Zielen von Flugbeginn bis 8.30 Uhr als „annulliert“ gekennzeichnet. Darunter Flüge mit Zielen Hamburg, München, Zürich und London, Wien, Thessaloniki und Kos. Am Flughafen Köln/Bonn (externer Link) waren am Morgen fünf Eurowings-Flüge annulliert und am Flughafen Dortmund eine Maschine mit Ziel Palma de Mallorca. An den Flughäfen Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt standen während des Streik-Zeitraums keine Eurowings-Abflüge im Flugplan. (mit dpa)

