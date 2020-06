Ferienflieger: Ab wann sie an westfälischen Airports starten

Gut 10 Wochen nach der Corona-bedingten Einstellung des Flugverkehrs startete am 2. Juni 2020 die erste Lufthansa-Maschine am Flughafen Münster/Osnabrück. Sowohl im Flieger als auch in den Terminals an deutschen Flughäfen herrscht „Maskenpflicht“.

Hagen. „Wer in den NRW-Ferien in den Süden fliegen will, wird eine Chance haben“, verspricht Münsters Flughafensprecher Andres Heinemann.

An den Flughäfen in Westfalen herrschte in den vergangenen Wochen Stillstand. Mit der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung am vergangenen Mittwoch zeichnet sich aber wieder Bewegung auf den Rollfeldern in Dortmund (DTM), Münster/Osnabrück (FMO) und Paderborn-Lippstadt (PAD) ab.

Allerdings in unterschiedlichem Tempo. Während in Dortmund bereits eine ganze Reihe von Verbindungen wieder aufgenommen worden sind, startet in Münster seit dieser Woche bislang allein die Lufthansa mit dem Inlandsflug nach München. Ab kommendem Montag startet dann die niederländische Airline AIS mit einer Verbindung nach Stuttgart. In Paderborn herrscht noch weitgehend Funkstille.

Lufthansa ab Münster

Bis auf einige Frachtflüge, unter anderem wurden Schutzmasken eingeflogen, starten und landen derzeit von Paderborn-Lippstadt lediglich Kleinflugzeuge. Wann beispielsweise Lufthansa und Eurowings den Betrieb aus Ostwestfalen wieder aufnehmen, stehe noch nicht endgültig fest, bleibt Marketing- und Vertriebschef Klaus Marx vorsichtig mit Festlegungen. Mitte des Monats könne man mehr sagen. Bis dahin sei vielleicht auch klarer, was mit der Türkei und Ägypten als Reisezielen wird. Die TUI-Fly, die vor der Corona-Pandemie an den „Heimatflughafen“ zurückgekehrt war, bietet ab Paderborn bislang die ersten Flüge ab Mitte Juli in Ferienregionen an, etwa zu griechischen Inseln.

Im nördlichen Westfalen war man sehr froh, dass die Lufthansa von den kleineren Flughäfen ausgerechnet Münster/Osnabrück ausgesucht hatte, um am 2. Juni den Betrieb wieder aufzunehmen. „Momentan bleiben rund 90 Prozent der Fluggäste im Raum München“, sagt Sprecher Andres Heinemann auf Anfrage dieser Zeitung. Die Drehkreuzfunktion werde aber wiederkommen. Mit welchem Tempo, ist noch unklar. Zu frisch ist die Aufhebung der Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Heinemann legt sich aber mit Blick auf den Sommer fest: „Mit dem Ferienstart in Nordrhein-Westfalen werden auch die touristischen Flüge wieder anlaufen.“ In Münster rechnet man damit, dass ab Ende Juni auch die Türkei – und hier Antalya – wieder angeflogen werden kann, außerdem die griechischen Inseln und die Kanaren. „Ab dem 1. Juli startet Eurowings wieder, ab dem 3. Juli Laudamotion“. Mit welcher Frequenz, also wie häufig in der Woche oder am Tag Flüge stattfinden werden, ist derzeit noch offen.

Neue Verbindung nach Zypern

Am Flughafen Dortmund herrscht bereits wieder mehr Betrieb. Das liegt vor allem an der ungarischen Wizz-Air, die bereits einige Ziele wieder ansteuert. Momentan starten die Flieger bereits in Richtung Serbien, Ungarn, Litauen, Bosnien-Herzegowina, Österreich und mit Varna in Bulgarien auch bereits zu einem Ferienziel im Süden (Goldstrand). „Ab Ende Juni startet Eurowings wieder ab Dortmund, ab Juli auch Ryan-Air, zum Beispiel nach Thessaloniki“, sagt Flughafensprecherin Davina Ungruhe. Dann würden auch die beliebten Ziele wie Porto oder eben Mallorca angeflogen. Trotz Krise kommt in diesem Sommer mit Zypern (Larnaka) sogar eine Verbindung ganz neu dazu, angeboten von Wizz-Air.

Maskenautomaten für alle Fälle

An allen drei Flughäfen hat man sich akribisch darauf vorbereitet, die Hygienevorschriften bestmöglich einzuhalten. „Wir haben alles umgesetzt, was gefordert ist“, sagt Andres Heinemann. Am Check-in und bei den Sicherheitsschleusen sei alles so geregelt, dass sich Fluggäste nicht zu nahe kommen. Auch in den Wartebereichen habe man, wie in Dortmund auch, reichlich Platz geschaffen. In den Terminals herrscht Maskenpflicht. Für Vergessliche gibt es in Münster und Dortmund Automaten, an denen Masken gekauft werden können. „Die kosten zwei Euro pro Stück“, sagt Davina Ungruhe vom Dortmunder Airport.

An Bord der Flugzeuge werde die Kabinenluft durch Hochleistungsfilter (HEPA) gereinigt.

FMO-Sprecher Andres Heinemann verspricht: „Wer in den NRW-Sommerferien in den Süden fliegen möchte, wird eine Chance haben.“ Und: Dass die Flughäfen in Westfalen relativ überschaubar sind, könnte ein Vorteil sein. Jedenfalls für diejenigen, die Massenaufläufe gerne weiter meiden möchten.