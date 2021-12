Festnahme nach Säureanschlag auf Ex-Innogy-Manager Günther

Wuppertal/Haan/Brüssel. Ermittlungserfolg für die Polizei an dem Säureanschlag auf einen Manager vor fast vier Jahren. In Belgien wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Knapp vier Jahre Jahre nach einem Säure-Attentat auf den damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther in Haan ist ein Mann unter dringendem Tatverdacht in der belgischen Provinz Limburg festgenommen und in Haft genommen worden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit. Eine DNA-Spur belaste den Mann. Bei seiner Festnahme habe der 41-Jährige keinen Widerstand geleistet.

Nach Erlass eines europäischen Haftbefehls befinde er sich derzeit in Belgien in Haft. Eine kurzfristige Auslieferung sei beabsichtigt. Die umfangreichen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung sichergestellter Beweismittel, dauerten an. (red/dpa)

Wir aktualisieren diesen Bericht.

