Galeria: Demo in Essen gegen Schließung und für mehr Geld

Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof demonstrierten am Freitag in der Essener Innenstadt.

Essen. Angestellte von Galeria Karstadt Kaufhof haben für mehr Gehalt demonstriert. Sie haben noch etwas Hoffnung auf den Erhalt bedrohter Filialen.

Angestellte des angeschlagenen Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof haben am Freitag Vormittag in der Essener Innenstadt für mehr Lohn und Gehalt demonstriert. Sie hatten mit einem Warnstreik für einen Tag die Arbeit niedergelegt. An der Kundgebung auf dem Hirschlandplatz in der Nähe des Grillo-Theaters beteiligten sich etwa knapp 100 Angestellte aus den Filialen in Essen, Duisburg, Wuppertal, Dortmund und anderen NRW-Städten. Derzeit wird über den Tarifabschluss verhandelt.

„Wir kämpfen für den Erhalt der Filiale in Essen“

„Wir kämpfen weiter dafür, dass Filialen wie die im Limbecker Platz erhalten bleiben“, rief Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Henrike Eickholt der Menge zu. „So einfach lassen wir uns die Butter nicht vom Brot nehmen!“ Die Angestellten hatten mit teilweisem Lohnverzicht zur möglichen Rettung der Kaufhäuser beigetragen. Nach Angaben von Michael Ritter, dem Vize-Betriebsrats-Chef der verbliebenen Essener Filiale, sollen am Donnerstag, 15. Juni,. „Viele von uns sind mittlerweile so frustriert und haben keine nervliche Kraft mehr, um an Tarifauseinandersetzungen teilzunehmen“, erklärte Ritter die überschaubare Resonanz auf den Kundgebungsaufruf der Gewerkschaft Verdi. „Alle haben sich längst nach neuen Jobs umgesehen, und den Jüngeren raten wir dringend, sich neu zu orientieren“, berichtete Ritter. Zuletzt hatte es wieder neue Hoffnung gegeben, ob die Filiale im Limbecker womöglich doch gerettet werden könnte.

Könnte die Galeria im Limbecker Platz in verkleinerter Form überleben?

Die Schließung der Filiale im Limbecker Platz Derzeit gibt es unter den Beschäftigten noch die vage Hoffnung, dass ihr Haus überleben könnte – womöglich mit einer Etage weniger. Seit der Eröffnung des Einkaufszentrums Limbecker Platz im Sommer 2008 belegt Galeria Karstadt Kaufhof sämtliche drei Etagen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft