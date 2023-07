In den Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof soll sich einiges verändern. Der neuer Galeria-Chef will auf „viel mehr Lokalität“ setzen.

Warenhäuser Galeria Karstadt Kaufhof: Was der neue Chef verändern will

Frankfurt/Essen. Der neue Galeria-Chef will auf „viel mehr Lokalität“ in den Warenhäusern setzen. Auch mehr Top-Marken soll es geben. Was sich ändern soll.

Nach dem Willen des neuen Galeria-Chefs Olivier van den Bossche sollen die Filialen des Warenhauskonzerns beim Sortiment deutlich mehr auf lokale Besonderheiten eingehen. Der Manager versprach „viel mehr Lokalität“ in den Angeboten der Galeria-Häuser, wie er dem Fachmedium „Textilwirtschaft“ sagte.

In Orten mit hoher Kaufkraft wie Bad Homburg „müssen wir keine großen Shops von Esprit oder Tim Tailor haben. Da können wir sogar Paul&Shark verkaufen“, so van den Bossche. „Paul&Shark“ ist eine hochpreisige Modemarke. Auch an Plätzen wie München-Schwabing habe das Unternehmen mit höherwertigen Marken „ein Riesenpotenzial“.

Galeria: Markenangebot soll unterschiedlicher werden

In anderen Filialen wie Köln-Nippes dagegen müsse sich das Markenangebot eher an junge Familien mit durchschnittlichem Einkommen anpassen. „Wir werden noch sehr viel stärker dahin kommen, solche Unterschiede zwischen unseren Filialen zu machen, um von den lokalen Gegebenheiten zu profitieren“, sagte van den Bossche, der zwischen 2014 und 2017 Chef von Galeria Kaufhof in Köln war. Inzwischen sind Kaufhof und Karstadt unter dem Dach der österreichischen Signa zu Galeria vereinigt.

Galeria-Chef Olivier Van den Bossche kündigt mehr Top-Marken im Angebot der Warenhäuser an. Dieses Bild zeigt ihn 2016 in Köln. Foto: Henning Kaiser / dpa

Galeria hat ein Insolvenzverfahren durchlaufen, in dessen Folge zahlreiche Filialen des Essener Warenhauskonzerns schließen müssen. Von zuvor 129 Häusern sollen rund 90 übrig bleiben. Tausende Stellen fallen weg. Ein ähnliches Verfahren hatte Deutschlands einziger bundesweit tätiger Warenhauskonzern bereits 2020 durchlaufen.

Galeria-Chef lockt mit Top-Marken aus der Mode

Der Warenhaus-Chef zeigte sich optimistisch, künftig mehr Top-Marken aus der Mode anbieten zu können: „Ich kann noch keine Namen nennen, aber wir haben bereits gehobene Marken davon überzeugt, zu Galeria zu kommen. Auch solche, die vorher bereits fünfmal ‚nein‘ gesagt haben.“ (dpa)

