Berlin. Immer mehr Geldinstitute verlangen Gebühren. Bei einigen Banken unterscheidet sich die Höhe je nach Tageszeit. Das muss man wissen.

Die Verbraucher werden von Banken und Sparkassen immer stärker zur Kasse gebeten: Mittlerweile verlangen 800 von rund 1300 Geldinstituten in Deutschland fürs Geldabheben an Automaten oder am Schalter Gebühren. Allein 500 Banken fordern fürs Abheben an Automaten Geld von ihren Kunden – vor zweieinhalb Jahren waren dies nur 300 Geldhäuser.