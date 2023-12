Düsseldorf/Dortmund. Verhaltenes Zwischenfazit am zweiten Advent: Die Menschen in NRW sind laut Handelsverband noch nicht in der erhofften Kauflaune.

Die Woche vor dem ersten Advent werde positiver bewertet, teilte der Handelsverband Nordrhein-Westfalen für Westfalen und das Münsterland am Sonntag mit. Die Menschen seien angesichts der allgemeinen Rahmenbedingungen noch nicht in der erhofften Kauflaune, heißt es laut Mitteilung aus Dortmund. Kundenfrequenz und Stimmung sei in der Zeit vor dem 10. Dezember im Vorwochenvergleich leicht gesunken.

Der Handelsverband Rheinland meldete für die Woche vor dem zweiten Advent ein zufriedenstellendes Geschäft. Nach Black Friday und Nikolaus sei es vielfach etwas ruhiger verlaufen. In den größeren Städten seien die Händler mit der Frequenz aber zufrieden gewesen. In den kleinen und mittelgroßen Kommunen aber machten die Händler unterschiedliche Erfahrungen: Teilweise waren Umsätze und Frequenzen gut, „in anderen Orten waren diese leider noch weit von einem guten Weihnachtsgeschäft entfernt“, sagte Carina Peretzke vom Handelsverband NRW laut Mitteilung. (dpa)

