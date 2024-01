Handwerkskammern vermuten Hackerangriff

Arnsberg/Dortmund Bundesweit haben Handwerkskammern Teile ihrer IT heruntergefahren und sind nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Was das bedeutet.

Wie jetzt bekannt wurde, gab es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche einen Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum eines IT-Dienstleisters aus Süddeutschland. Laut T-Online handelt es sich um das Unternehmen ODAV, das verschiedene Dienste für Handwerkskammern in der gesamten Bundesrepublik zur Verfügung stellt, darunter auch die Handwerkskammer Südwestfalen mit Sitz in Arnsberg und die Handwerkskammer Dortmund.

Auch Dortmund und Arnsberg betroffen

Vorsorglich seien vom Dienstleister alle Systeme vom Netz genommen und die Netzwerkverbindungen zur Handwerkskammer getrennt worden. Derzeit werde intensiv an der Bewertung des Vorfalls gearbeitet. Da ein Datenabfluss nicht ausgeschlossen werden kann, wurde auch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen informiert. „Derzeit ist unser Mail-System nicht erreichbar, dazu funktionieren einige Online-Services nicht wie gewohnt. Wir sind aber vor Ort und telefonisch für unsere Mitglieder da. Darüber hinaus ist unsere Website erreichbar. Dort und auch auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir zu den aktuellen Entwicklungen. Auch bereits terminierte Prüfungen, Weiterbildungskurse und die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) finden statt“, berichtet Carsten Harder, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dortmund. Wann die Kammer wieder uneingeschränkt erreichbar sein wird, sei derzeit noch nicht absehbar.

Auch die Handwerkskammer Südwestfalen mit Sitz in Arnsberg ist betroffen. Verschiedene Onlineservices und die Homepage funktionieren derzeit nicht. Als Zwischenlösung werden Besucher der Homepage auf die Seite des Bildungszentrums Arnsberg bbz-arnsberg.de umgeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft