Berlin. Heizöl ist ein Gut, dessen Bestellung einen derzeit finanziell schmerzt. Hier sind die aktuellen Heizölpreise von heute (5. Oktober).

2 °C in Bayreuth, 15°C in Emden - der gestrige Tag war in Deutschland dann doch so, dass Heizen schwer vermeidbar ist. Und so gucken alle, die Heizöl brauchen, jetzt ganz besonders auf die Preise. Die steigen teils enorm. Gründe sind der Krieg in der Ukraine und die Inflation in Deutschland. Lohnt es sich jetzt, Heizöl zu kaufen? Wie hoch die Preise derzeit (Stand: 5. Oktober) konkret sind, zeigt unsere Tabelle.

Heizölpreise aktuell: Wie viel kostet Heizöl heute am 5. Oktober 2022?

Je nach Anbieter kann sich der Preis für Heizöl leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss zum Beispiel mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Dennoch gibt es durchschnittliche Werte, die man für einen Vergleich kennen sollte. Unsere Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale. Lesen Sie hier: Heizöl günstig in der Nähe kaufen: So finden Sie den besten Preis

Wie die Tabelle zeigt, hat der Heizölpreis im Vergleich zum Vortag einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Lediglich beim Online-Portal "esyoil" fiel der Sprung kleiner aus. Wer in der momentanen Situation sparen will, sollte in Erwägung ziehen, sein Heizöl gemeinsam mit den Nachbarn zu bestellen.

Entwicklung der Heizölpreise im Jahr 2022

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Energiemärkte weltweit nachhaltig verändert. Auch die Heizölpreise in Deutschland sind aufgrund der veränderten geopolitischen Lage stark gestiegen. Nach einem anfänglichen Hoch ist der Preis inzwischen jedoch wieder leicht zurückgegangen. Die Preisentwicklung in unserer Tabelle basiert auf Angaben von "esyoil". Hier lesen Sie: Heizöl kaufen: Diese Fehler treiben die Heizölpreise in die Höhe

Datum Heizölpreise pro Liter 15. Januar 2022 0,87 Euro 15. Februar 2022 0,94 Euro 15. März 2022 1,69 Euro 15. April 2022 1,30 Euro 15. Mai 2022 1,30 Euro 15. Juni 2022 1,47 Euro 15. Juli 2022 1,52 Euro 15. August 2022 1,53 Euro 15. September 2022 1,52 Euro

Heizölpreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Heizölpreise in Deutschland auswirken. Neben dem Prinzip von "Angebot und Nachfrage" und der weltpolitischen Entwicklung gehört dazu auch der Wohnort in Deutschland. Dadurch können sich die Preise je nach Bundesland unterscheiden. Die Daten in unserer Tabelle basieren auf Angaben von "esyoil".

Bundesland Heizölpreis pro Liter am 5. Oktober 2022 Baden-Württemberg 1,78 Euro Bayern 1,58 Euro Berlin 1,69 Euro Brandenburg 1,71 Euro Hamburg 1,55 Euro Hessen 1,59 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,58 Euro Niedersachsen (inkl. Bremen) 1,50 Euro Nordrhein-Westfalen 1,47 Euro Rheinland-Pfalz 1,59 Euro Saarland 1,63 Euro Sachsen 1,55 Euro Sachsen-Anhalt 1,58 Euro Schleswig-Holstein 1,56 Euro Thüringen 1,58 Euro

Die Heizölpreise sind in allen Bundesländern um mehr als vier Prozent gestiegen. In Nordrhein-Westfalen tanken die Verbraucher aktuell (Stand, 5. Oktober) am günstigsten, gefolgt von Niedersachsen. Am tiefsten müssen Heizöl-Kunden in Baden-Württemberg in die Tasche greifen, hier hat der Heizölpreis die Marke von 1,77 Euro geknackt. Dass es teils zu solchen großen Preis-Unterschieden kommt, bestimmen unter anderem Faktoren wie die lokalen Verfügbarkeiten, aber auch die unterschiedlich hohe Kosten für den Transport.

