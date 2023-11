Hendrik Wüst: „Strompreispaket kann nur erster Schritt sein“

Hagen Das 60-Milliarden-Haushaltsloch macht die Wirtschaft nervös. Kann NRW-Ministerpräsident Wüst 1000 Unternehmer in Hagen beruhigen?

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Entlastung aller energieintensiven Unternehmen. Die Senkung der Stromsteuer auf europäisches Mindestniveau, wie sie in Berlin für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen wurde, sei erst einmal gut, reiche aber nicht aus. „Das Strompreispaket kann nur ein erster Schritt sein“, sagt Wüst am Mittwochabend bei der Jahresveranstaltung der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen.

Es ist völlig untypisch für den sauerländischen Mittelstand, nach Hilfe zu rufen, aber um es ganz deutlich zu sagen: Wir brauchen Hilfe! Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen

Kammerpräsident fordert „Neustart“ der Wirtschaftspolitik

Viele der rund eintausend Gäste der Veranstaltung sind Unternehmerinnen und Unternehmer aus Südwestfalen. Vertreten ist hier überwiegend der Mittelstand, wie ihn Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer Hagen, repräsentiert. Der sieht den Industriestandort Deutschland am Scheideweg. Ob die Industrie hier noch eine Zukunft habe, entscheide sich heute. Entlastung des energieintensiven Mittelstands klingt da erst einmal gut. Der Unternehmer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis fordert Hilfe bei den Energiekosten auch für Dienstleister, Gastronomie und Handel - und am besten gleich einen kompletten „Neustart der Wirtschaftspolitik in Deutschland“.

Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer Hagen, sieht die Industrie am Standort Deutschland am „Scheideweg“. Foto: Alex Talash

Lähmende Bürokratie

Was die Wirtschaft derzeit neben Strom- und Gaspreisen besonders bewege - oder vielmehr lähme, ist demnach das Thema Bürokratie. Viele Firmeninhaber fühlen sich offenbar gegängelt. In der Gesamtschau der Probleme von Energie, Bürokratie und mangelnder Infrastruktur scheint Unternehmern der Spaß am Standort Deutschland, genauer Südwestfalen, zu vergehen, glaubt man Stoffels: „Die Wirtschaftsleistung sinkt, Investitionen werden zurückgestellt, ausländische Standorte werden für Industrieunternehmen immer attraktiver. Es ist völlig untypisch für den sauerländischen Mittelstand, nach Hilfe zu rufen, aber um es ganz deutlich zu sagen: Wir brauchen Hilfe!“

Wasserstoffpipeline hängt an Netzplanung des Bundes

Ministerpräsident Wüst lässt, wenig überraschend, kaum einen Zweifel daran, dass notwendige Unterstützung für den Wirtschaftsstandort Südwestfalen vor allem vom Bund kommen müsse. Dieser müsse eine Brücke bauen bis zu dem Zeitpunkt, an dem es wieder wettbewerbsfähige Strompreise gebe, erklärt der Christdemokrat. „Auch wenn man kein Fan von einem Brückenstrompreis sein darf, muss man sich jetzt damit auseinandersetzen.“ Wie diese Brücke finanziert werden könnte, nachdem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine Haushaltssperre für alle Ressorts ausgerufen hat und noch absolute Unklarheit darüber herrscht, welche Auswirkungen das 60-Milliarden-Euro-Haushaltsloch insbesondere auf die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität haben wird, lässt Wüst an diesem Abend eher offen. Allerdings erhebt sich der CDU-Politiker an dieser Stelle auch nicht über die Berliner-Ampel. „Wir hatten in Düsseldorf das Gleiche vor, aber der Landesrechnungshof hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum Glück“, sagt Wüst rückblickend.

Beim Thema Energie richtet Wüst den Blick in Hagen auf Versorgungssicherheit, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Dazu gehörten Gaskraftwerke, die langfristig mit Wasserstoff betrieben werden müssten, und ein Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur, zum Beispiel in Form von Pipelines, die von den Häfen in Belgien und den Niederlanden nach NRW führen sollen. Hier warte die Landesregierung seit Monaten auf die Netzplanung des Bundes - damit der Wasserstoff tatsächlich auch über die Grenze darf.

A45: Wüst sichert Sanierung der Landstraßen zu

Auch das Land NRW könne etwas zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Südwestfalen beitragen. Konkrete Hilfe stellte Wüst für die Sanierung der Landesstraßen in Aussicht, die als Ausweichrouten wegen der Sperrung der Autobahn 45 seit knapp zwei Jahren durch Umleitungsverkehre besonders strapaziert werden und teilweise bereits sichtbar gelitten haben. „Sobald die Freigabe der Brücke erfolgt ist, schauen wir uns die Landstraße in der Region an, die aktuell hochbelastet sind. Deren Sanierung wird für uns dann Priorität haben“, verspricht Wüst.

Eine Million Euro Schaden Tag für Tag

Bereits heute tue die Landesregierung alles, um der Region mit Blick auf das A-45-Verkehrsdesaster zu helfen, erklärt der Ministerpräsident und führt eine neue Regionalexpress-Linie an, die Freigabe des IC 34 für den Nahverkehr, das Projekt „Hub 45“, über das Büroarbeitsplätze gesichert würden, oder auch günstige Kredite über die NRW.Bank. Die SIHK hatte ausrechnen lassen, was die Autobahnsperrung bei Lüdenscheid die Region kostet, erinnert Stoffels: „Experten schätzen rund eine Million Euro volkswirtschaftlichen Schaden pro Tag aufgrund der A-45-Sperrung“, erinnert Präsident Stoffels. Bislang habe der Bund auf die Forderung, einen Nachteilsausgleich zu zahlen, nicht reagiert. Auch hier erhofft sich die Region Beistand vom Ministerpräsidenten.

